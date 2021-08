El depredador chileno: el extenso prontuario de infidelidades de Vicuña

Cualquier persona que lo conoce, queda encandilada por él. Sin dudas, Benjamín Vicuña sabe hacer uso de sus aptitudes para la seducción. Y más si frente a él hay una mujer. Así fue como el chileno conquistó a Carolina Ardohain y a Eugenia Suárez, dos de las mujeres más bellas de Argentina. Pero su problema es que nunca está satisfecho. Y siempre intenta llevar adelante una conquista femenina.

Por ese motivo, muchos lo apodaron “el depredador”. Un título que puede compartir con Nicolás Cabré, el ex de la China y padre de Rufina, su hija mayor. Aunque, a diferencia de Cabré, los levantes de Vicuña casi nunca sale a la luz. ¿La razón? Las infidelidades no se blanquean jamás. Y tampoco se reconocen.

Sin dudas, en el prontuario del chileno hay dos amoríos extramatrimoniales que salieron a la luz y terminaron en escándalos. Uno fue el que mantuvo con Isabel Macedo y que llegó a su fin cuando Pampita se cruzó con la actriz en la disco Tequila de Punta del Este, la golpeó, la agarró de los pelos y la lanzó contra una barra. La otra fue más dolorosa: la modelo encontró a su entonces esposo y a la China en un motorhome durante la grabación de la película El hilo rojo.

“Había olor a sexo y a transpiración”, le contó Pampita a Jorge Rial, a través de un mensaje de Twitter, en un edición histórica de Intrusos. Y dio diversos detalles. Por ejemplo, que cuando ingresó de sorpresa a la casa rodante, Vicuña estaba sobre Suárez, en medio de un acto íntimo. Semanas después, la China negó cualquier tipo de romance. Pero en cuestión de meses, Carolina y Benjamín se divorciaron, y él blanqueó el noviazgo con la ex Teen Angels.

En tanto, con la esposa del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el romance empezó durante las grabaciones de la novela Don Juan y su bella dama. Era el año 2009 y el chileno estaba en pareja con Pampita, con quien ya había tenido a su hija Blanca y Bautista. Los rumores se hicieron cada vez más fuerte. Al principio, Pampita no los creyó. De hecho, Isabel iba a cenar a veces a su casa.

Hasta que un día, una amiga de ella le dio un dato revelador sobre el affaire. Además, en la fiesta de fin de año de la novela los fotógrafos tomaron imágenes de Benjamín y de Macedo muy llamativas. Carolina tomó nota y aquella noche de enero en La Barra, en Uruguay, tomó revancha. Se cruzaron en el VIP y la miró fijo toda la noche. Cuando la actriz se iba del lugar, Ardohain la corrió hasta la puerta y le dio una paliza. Un escándalo.

Pero hubo más del chileno. Que lo que tuvo de ganador lo tuvo de desprolijo. Dos años después surgieron nuevos rumores entre Vicuña y otra compañera de ficción. En 2011, el éxito de Herederos de una venganza lo juntó a Romina Gaetani y la química entre ellos traspasaba la pantalla. La modelo lo sabía y hubo varias crisis de pareja. Él siempre negaba. Ella siempre sospechaba.

Varios años después, en una entrevista, Gaetani confesó que entre ella y Vicuña existió una relación. "Hubo un beso que me di con Benjamín Vicuña..., nosotros no chapábamos usualmente porque él era el marido maltratador, jamás había un beso. Y hubo una vez que estábamos en un campo abierto y en un momento vino un chape porque estábamos bien.... y dije: 'Ah... mirá acá... qué cosa'. Gritaban corte y no escuchábamos nada", contó la actriz.

Para Benjamín la fama no era algo necesario para mantener un amorío. De hecho, en una conocida revista todavía recuerdan un episodio insólito. Pampita y Vicuña habían sido invitados a la isla en Brasil, en donde la publicación suele hacer sus producciones fotográficas. Ahí se hospedaron durante cuatro días.

En el lugar había una sola mujer que se encargaba del restaurant y la limpieza. El resto eran hombres. A pesar de que el chileno estaba con la mujer más deseada de Argentina, cuentan que cada noche salía de la cabaña en la que dormía con Pampita para charlar con esa brasileña. Cuando la modelo se daba cuenta, salía a la puerta y sus gritos despertaban a toda la isla.

Por otra parte, la China tampoco habría evitado las relaciones extramatrimoniales de Benjamín. De hecho, una de las apuntadas por los medios fue la actriz española Elena Rivera, con quien grabó la serie Inés del alma mía. Al parecer, entre ellos hubo algo más que una simple amistad y ella se encargó de dejarlo en claro en las redes sociales.

¿Qué hizo? Publicó una imagen de una publicidad que protagonizó el chileno y escribió: "Pues me acabo de encontrar con Benjamín Vicuña por Santiago de Chile”. Además de ese mensaje, la actriz musicalizó la historia con la canción Sex bomb, de Tom Jones, y le agregó muchos corazones. Después de eso, Rivera negó todo, Vicuña guardó silencio y la China borró varias fotos que tenía con su pareja. La crisis pasó unos meses después. Aunque parece que el prontuario amoroso de Benjamín no ha llegado a su fin.