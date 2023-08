El desaire final de Paula Chaves a Zaira Nara tras el "sorete-gate"

Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final y fue por la "China". Zaira Nara cumple 35 años y, como era de esperarse, su hermana Wanda Nara fue una de las primeras en dedicarle un emotivo posteo en redes sociales. Desde temprano, la modelo reprodujo en su Instagram todos los mensajitos que recibió exponiendo así el silencio de radio de su ex mejor amiga, Paula Chaves.

Pese a que supieron ser íntimas amigas e incluso Chaves la elogió a Zaira como madrina de su hija menor, la relación entre ambas sufrió un antes y un después tras el estallido del "Icardi-Gate". Fiel a su temperamento, la mujer de Pedro Alfonso no sólo le soltó la mano de forma pública a Suárez y se encolumnó detrás de Wanda, sino que además aprovechó la cercanía que hasta ese momento tenía con la ex Casi Ángeles para tenderle una cama e increparla en su propia casa con las capturas de los chats con Icardi que la propia Wanda les había enviado desde Europa.

Dos días atrás, en la previa del cumpleaños de Zaira, Chaves habló por primera vez de forma explícita de la pelea con Zaira y reconoció que no hay vuelta atrás. "¿Qué fue lo que pasó? La vida misma", le respondió la modelo a uno de sus seguidores de Instagram, al tiempo que sumó: "Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. ¡Está todo bien! Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pese a que hasta el momento Chaves reconocía la distancia con la madrina de Filipa, esta fue la primera vez que la también conductora le cerró la puerta a una posible reconciliación. La debacle en la relación comenzó hace más de un año, cuando Chaves sintió que las hermanas Nara habían filtrado la información del duro cruce que mantuvo en su momento con la "China" por el affaire con Icardi. Paula sintió que lo que inicialmente iba a ser una "intervención privada entre amigas" se convirtió luego en un circo mediático que terminó afectándola emocionalmente.

"Como que siempre que se habla del tema se lo liga conmigo, entonces prefiero no hablar. A mí que me pregunten de eso, me hace mal, lo sufro. Yo nunca fui a la casa de la China a hablar con ella", aclaró tiempo atrás la propia Chaves, pese a que fue Wanda quien le confirmó el encuentro en su momento a Yanina Latorre. "En algún momento, cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional, diré cómo fue todo. Pero la verdad es que ahora no me interesa seguir dando notas para que del otro lado se diga: 'Me quedé con el círculo íntimo que en realidad me importaba'. Y caigo yo siempre en esa foto como si yo fuera de ese círculo íntimo".

Las constantes repercusiones de las declaraciones de Wanda, Zaira y la "China" afectaron a Chaves, quien sintió que la metieron en un baile ajeno. "A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años en Este es el show donde tocábamos estos temas y el que trabajó conmigo te puede decir que a mí me incomoda hablar del otro, tener que opinar de la vida del otro... como que no me siento cómoda ahí. No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que, encima, no son mías y no tengo nada que ver".

Al reclamo por haber expuesto en los medios el cruce privado con la "China" se le sumó el romance de Zaira con Polito Pieres. "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me gusta ventilar cosas, no porque me haga la misteriosa, sino porque realmente me duele y me afecta", reconoció en su momento la mujer de Pedro Alfonso al ser consultada por la flamante relación de su amiga con su ex pareja.

"Con Zaira es una relación que está en un impasse como pasa en la vida en general y que las dos decidimos no decir (públicamente). Es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa. Espero que las cosas se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título como decir: 'Pasó esto y por eso nos distanciamos'. Fue una sumatoria de cosas", reconoció.

Pese a que la relación entre Zaira y el polista terminó tiempo atrás, el vínculo nunca logró recomponerse. Paula nunca le perdonó a las hermanas Nara que hayan hecho pública su intervención durante el conflicto que se desató por el affaire, sino que además en los últimos meses reconoció que no descarta una eventual reconciliación con la "China": "Todo va modificándose. Los viajes, las parejas, los trabajos hacen que te hables más o te hables menos. Yo a Eugenia la quiero un montón. A la 'China' la quiero un montón".