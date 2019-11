El descargo de Ana Rosenfeld, tras la sanción: "¡Me condenan por ser mujer!"

Hace casi un año, Ana Rosenfeld decidió apartarse de la defensa de Juan Darthés horas antes de que se llevara a cabo la conferencia encabezada por Thelma Fardin en la que se dio a conocer la denuncia por violación que la actriz realizó contra el actor en Nicaragua. Por ese motivo, hoy se conoció que fue sancionada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ella luego hizo su descargo y dijo que la sancionan por ser mujer.

En aquella oportunidad, tras su decisión, la abogada fue denunciada ante el Colegio Público de Abogados por los doctores Francisco Oneto y Fernando Miguez, y el tribunal de disciplina decidió sancionarla con un año de suspensión de la matrícula por violar el secreto profesional.

La parte resolutiva de la decisión resolvió "imponer a la abogada Ana Mirta Rosenfeld la sanción de suspensión por un año en el ejercicio profesional, la que se hará efectiva a partir de los 30 días de quedar firme".

A través de su cuenta de Instagram, Rosenfeld decidió compartir un video con su descargo, en el que asegura que la “condenan” por el simple hecho de ser “mujer”. “¡Por ser mujer me condenan! ¿Quién se consideró Dios para juzgar mis convicciones?”, acompañó junto a la publicación.

En el video, la letrada señaló que todavía no fue notificada de ninguna sanción de parte de la Sala I del Tribunal de Disciplina, medida que cuestionó y tildó de “antiética” de parte de esa sala: “Me enteré por la prensa y por muchos que me han llamado para prestar solidaridad con mi caso”.

“Hasta que la Corte Suprema no confirme esta resolución, no solamente seguiré siendo abogada en Capital Federal, sino en todas las jurisdicciones en las cuales sigo ejerciendo. Este corazón de abogada y esta cabeza dedicada al ejercicio de la profesión no me la va a sacar nadie”, afirmó.

Al final de su breve, pero contundente, descargo, Rosenfeld sostuvo que “jamás revelé ni revelaré ninguna de las cosas que me dijo el señor Juan Darthés el día que, como mujer decidí apartarme de su defensa”, concluyó.