El descargo de Cristian U después de la fiesta ilegal en la que tocó: "Necesito laburar"

Después de ser escrachado por haber participado como DJ en una fiesta clandestina en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, Cristian Urrizaga rompió el silencio. El ex ganador de Gran Hermano habló en exclusiva con Nosotros a la Mañana y donde salió al cruce de quienes lo acusaron de haber estado en un evento que violaba las medidas de distanciamiento social que rigen como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Necesito laburar. ¿Qué querés que haga? Me contratan de un lugar para ir a tocar, que sé que no está bien, pero uno tiene que laburar. Entonces, ¿qué hago? Pongo mis pautas”, arrancó en su descargo, “En realidad, muchachos, había una fiesta, me contrataron y fui a tocar”, agregó mediante un audio que le mandó a la producción del programa.

“Necesito laburar, como muchos. Esa es mi realidad. Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia (en marzo pasado). Y los que me conocen saben que soy organizador de eventos, DJ. Es mi laburo. Me reinventé en algunas cosas como para ir zafando, pero necesito laburar. Ya el reinvente no sirve de mucho más”, siguió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe destacar que Cristian U fue uno de los primeros famosos de la farándula argentina que dieron positivo por coronavirus. “Cuando tengo que pagar el alquiler de casa, la luz, no puedo decir ‘Hola, soy ex COVID-19’. Tengo que laburar porque si no pago me rajan”, agregó y sostuvo cuáles fueron sus condiciones al aceptar el trabajo. “Muchachos, voy a la cabina, toco solo. No hay gente”, le dijo a los organizadores.

“Más ya no puedo”, admitió sobre la realidad que atraviesa. “No puedo ponerle un arma en la cabeza. Cada uno es grande y sabe lo que hace”, remarcó el ex ganador de Gran Hermano. “Fui a laburar y estuve, de cierta forma, en una reunión, como hacen todos”, concluyó.

Desde ayer que en las redes sociales empezaron a aparecer varias imágenes y videos del ex participante de Gran Hermano bailado en la cabina y pasando música. Desde la cartera de Seguridad de la provincia de Buenos Aires revelaron que la invitación se envió a través del WhatsApp durante los días previos y la dirección se informó por esa vía a último momento.

Así, por orden del juez federal Néstor Barral, se identificó a todos los participantes, quienes firmaron un acta tomando conocimiento de estar violando el artículo 205 del Código Penal. El director de Gestión de la Seguridad Privada, Marcelo Montero, explicó que "luego de firmar el acta, (los jóvenes) se retiraban del lugar y los procedimientos posteriores quedan en manos de la justicia federal".

"Estuvimos desactivando fiestas clandestinas durante todo el fin de semana. En esta oportunidad nos encontramos con alrededor de 300 jóvenes, más de 50 vehículos e incautamos bebidas alcohólicas de todo tipo", finalizó Montero. Participaron del operativo, personal del ReBA (Registro Bebidas alcohólicas), ReCap (Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia), el GAD (Grupo Apoyo Departamental), el GPM (Grupo Prevención Motorizada) y la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas).