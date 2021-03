El descargo de Dalma Maradona, luego de la fallida marcha del #10M: "La prensa le pegaba a la gente con los micrófonos"

El miércoles la manifestación popular, que se llevó a cabo durante la tarde en el Obelisco, en reclamo de justicia por la muerte de Diego Armando Maradona se salió de control. Claudia Villafañe y sus dos hijas, Dalma y Gianinna, tuvieron que abandonar el lugar ante la gran aglomeración de manifestantes y medios que se generó a su alrededor y que les impedían avanzar.

Claudia y sus hijas llegaron vestidas con remeras que decían "Justicia por Dios", mientras avanzaban con una bandera que pedía "Condena social y judicial para los culpables". Las tres llegaron exactamente a las 18, la hora prevista para el comienzo de la marcha que no fue tal, ya que no pudieron ver la cantidad de banderas colgadas sobre las rejas que rodeaban al Obelisco con inscripciones que tenían destinatarios muy claros.

Los principales apuntados fueron Matías Morla, Víctor Stinfale, Leopoldo Luque y Rocío Oliva, a quienes se los acusó de "traidores". Claudia, Dalma y Gianinna decidieron marcharse apenas un cuarto de hora después de llegar al Obelisco, alrededor de las 18.15, rumbo al Hotel Presidente, ubicado sobre Avenida Cerrito, donde habían dejado estacionados sus autos.

Este jueves, Dalma aprovechó su espacio en el ciclo "Un día perfecto", el programa radial que integra en la Metro 95.1, para explicar las razones por las que decidieron abandonar la marcha. "La marcha no la organizamos nosotras, sino que fueron diversas organizaciones de fanáticos que nos invitaron a ir. Nos pareció que podíamos llegar a sumar en cuanto a la difusión para que vaya gente en paz y con barbijo", explicó.

Y siguió: "Dejamos el auto en el estacionamiento de un hotel y hasta que llegamos al Obelisco estaba todo bien. Fuimos caminando tranquilamente, pero cuando llegamos al Obelisco había una gran cantidad de prensa, que se tiraban encima de nosotros y de la gente que estaba a nuestro alrededor. No se podía seguir de esa manera, por eso decidimos quedarnos un ratito e irnos para que la marcha siguiera lo más pacífica posible".

Molesta por la actitud de los medios, la mamá de Roma desmintió las versiones que afirmaban que habían decidido abandonar la marcha por los supuestos insultos que había recibido Villafañe y agregó: "Fue una situación incómoda que se generó por la prensa. No podíamos caminar, le pegaban a la gente con los micrófonos. No era un lugar para dar notas, una señora que venía al lado nuestro se cayó por una cámara".

Según explicó, su deseo era llegar al Obelisco para colgar la bandera con la que pedían "condena social y judicial" para los culpables de la muerte del Diez y adelantó que en los próximos días organizarán otra movida en reclamo de justicia. "Con mi hermana sentimos que tenemos que organizar otra movida que no será presencial, pero para que esto se pueda llevar a cabo como nosotras queríamos. Si bien la marcha siguió, no pudimos estar presentes como hubiéramos querido”, aclaró.

Al mismo tiempo, remarcó que llegaron al lugar simplemente para pedir justicia y volvió a culpar a los medios presentes, resaltando que no supieron "ubicarse en el contexto". "Nosotros estábamos ahí para pedir justicia y nada más. Después la gente que va a dar nota y a cholulear a mí me excede, mi hermana, mi mamá y yo no fuimos para eso. No pedimos vallas, ni exigimos medidas de seguridad porque íbamos a la marcha como todos los demás", dijo.

Por último también se refirió a los audios que se viralizaron del personal de la salud que debía encargarse del cuidado de Maradona y contó que elevó un pedido a la fiscalía para que estas escuchas dejen de ser publicadas por los medios. "Sé que es largo el proceso, porque nos pasa que queremos que todo se solucione ya. No hay día en que yo no me despierte y escuche un audio cuando eso solo tendría que estar en la justicia", manifestó.

Y cerró: "Yo no quiero que pase eso, pero no lo puedo evitar. No sé quien los filtra, puede ser la fiscalía o los abogados de las partes. Hace poco pedí que no se filtrara más y me decían que a nosotros nos ´convenía´. A mí no me conviene nada, yo no quiero escuchar como denigraban a mi papá. Yo quiero que la Justicia los tenga y actúe en consecuencia. Pero no quiero escuchar a un médico decir que mi papá se iba a ´cagar muriendo´. Yo no miro tele desde hace un tiempo para resguardarme a mi y a mi hija. me parece injusto por la memoria de mi papá. Si bien sé que va a llevar mucho tiempo el proceso, creo que va a haber justicia. No hay forma en que esto no se resuelva".