El descargo de Diego Díaz tras haber sido acusado de acoso sexual: "¡No entiendo este show!"

No son días fáciles los que le toca transitar a Diego Díaz. El conductor de TyC Sports volvió a recibir una contundente denuncia pública por "acoso sexual", esta vez de parte de una de sus compañeras en el gimnasio al que suele asistir: Juli Sagaseta. La joven, que además es entrenadora, lo acusó a través de las redes sociales de hacerla vivir un incómodo y uy desagradable momento. "Es un ser asqueroso", disparó.

Totalmente calmado por la situación que le toca vivir, el periodista realizó una suerte de descargo y afirmó que no conoce a la chica que lo denunció en las redes sociales. "No conocía a esta chica y no entiendo este show. La verdad es que no sé qué decirte porque estoy sorprendido por todo esto. Quiero aclararte que no hay ninguna denuncia de nada", sostuvo Díaz al ser consultado por las acusaciones de acoso.

Según contó la entrenadora del gimnasio al que acude el periodista, estaba sentada en uno de los bancos del establecimiento con los auriculares puestos cuando Díaz se le acercó y al oído, le dijo: "¿Cómo te vas a poner ese escote". En su relato, la joven afirmó: "Hoy estaba en el gym de mi barrio sentada tranqui en un banco con los auris puestos, como siempre muy en la mía, y aparece un ser asqueroso, veo que se acerca y me quiere decir algo".

Y agregó: "Me saco los auriculares y le digo ¿qué? Se me vuelve a acercar, pegado literal sus labios a mi oído y me dice ´¿cómo te vas a poner ese escote?´, con cara de pajero y violador asqueroso. Seguro en otro momento de mi vida me hubiese puesto muy incómoda, hubiese mirado para abajo toda colorada con una sonrisa de esas que más que reír, querés llorar y no hubiese dicho nada. Pero por el contrario, me salió del alma y con mucha indignación contestarle y ubicarlo".

La joven además aclaró que la suya no es la púnica denuncia: "Escuché varios comentarios de este infeliz y parece que va al gym solo para intimidar a muchas mujeres, y ver cuando es el mejor turno para mirar tetas y culos (así bien lo dijo él) @diegodiaz.tyc quizás así pares un poco y entiendas que a una mujer se la respeta siempre. Que si está vestida como se le canta no es para que un pajero como vos se le acerque y la acose".

En ese sentido, consultado por Clarín, el también ex futbolista remató: "Pero lo más importante es que no sucedió nada de nada. No conocía a esta chica y no entiendo ni comprendo este show de algo que no pasó. Jamás en mi vida tuve un invento así".

Esta no es la primera que le ocurre algo similar a Díaz, ya que en 2018 la usuaria @ssolperalta lo acusó de intimidarla a través de las redes sociales: "Me das vergüenza vos que teniendo 50 años me hablas todos los días, pedófilo de mierda, deja de llenarte los bolsillos hablando de Boca y hacete ver enfermo". Ante las críticas, otras usuarias hicieron lo propio y también publicaron capturas de pantalla de los mensajes que recibían desde la cuenta oficial del periodista.