El descargo de Fantino después de que se burlaran de él por su baile en redes: "Me dan pena"

El conductor Alejandro Fantino fue tendencia durante el fin de semana por un video que publicó en sus redes sociales en donde se lo vio bailando después de entrenar en su casa en el barrio de Nordelta, Tigre. Lo cierto es que, como no podía ser de otra forma, se hicieron un sinfín de memes del mismo. Y si bien en un momento el propio conductor le contó a sus compañeros de América TV que le parecía gracioso todo lo que sucedió, hubo ciertos colegas que hicieron que se enoje.

Por ese motivo dejó un descargo en su cuenta de Instagram en dónde básicamente los invitó a subirse a un ring para pelear. “Me dio entre pena y gracia, gracia por supuesto que me dio lo que pasó con el video que subí bailando el viernes. Me dio mucha gracia por la cantidad de meses que aparecieron. Y lo entiendo y está bárbaro porque de eso uno también vive. Pero me dio un poquitito de pena algunas interpretaciones boludas, no de redes. De algunos colegas y algunos dando vueltas por ahí”, arrancó.

Incluso en su descargo el conductor dejó abierta la puerta a que varios de los colegas que se burlaron de él empiecen a entrenar para subirse a un ring. “Juntamos algo de plata, lo donamos al Garrahan o al Gutiérrez”, desafió Fantino sin dar nombres, pero parece que tiene una “listita” armada sobre quienes hablaron mal de él.

“Estoy entrenando para pelear cinco rounds en el Ninja (el luchador de la MMA Horacio Enrique), esto va a ser en marzo o abril. Con 50 años que tengo, me estoy entrenando, me alimento, me cuido, me entreno, entreno para estar a la altura de las circunstancias y poder subirme a pelear cinco rounds con el Ninja”, prosiguió.

“Una vez que terminé de entrenar para pelear cinco rounds con el Ninja , voy a empezar a desafiar a tres o cuatro piolas del medio, colegas míos, los humoristas, los que se ríen de todo el mundo. Con la lengüita son karatekas, entonces me da un poquitito de pena algunos interpretaciones del sistema, no de las redes”, dijo en otro de los pasajes de su descargo.

"No sé cómo decirlo, es una cuestión entre triste y risueña. Con la vida que llevo de hacer deporte a los 50 años, matándome, dándole para delante. Todo lo que hago en redes es una vida sana, comer bien, demostrar que a los 50 podés subir a ring con un tipo que pelea y tener que fumarme que algún estúpido salga a decir boludeces, o sea, lo entiendo, pero es triste, pero así es la vida, así es nuestro medio y hay que darle para adelante", agregó un poco enojado.

El conductor incluso bromeó sobre el tema en Intratables ayer por la noche. Conocedor del medio y de cómo generar suspenso, durante toda la tarde se encargó de que se cree una expectativa por lo que iba a decir. Eso repercutió en el rating del programa que no pasa por su mejor momento.