El descargo de Ivana Nadal, tras ser acusada de pertenecer a una secta: "Estoy en shock; cada pelotudez están diciendo"

A raíz de su polémica frase, donde comparó a un hater con un violador, Pablo Salum, principal impulsor de la ley antisectas en la República Argentina, aseguró que Ivana Nadal fue captada por una secta.

"Creen que son elegidos, creen en el tema del karma, y que todo es un premio y castigo. Creen también en el desapego, en que cuánto más des, más vas a recibir. Ivana fue captada por una organización coercitiva", manifestó.

Lo cierto es que la modelo reaccionó a esta versión, aseguró estar en "shock" y desmintió ser parte de una secta. "¿No les surge cuestionarse cuántas cosas escucharon en los medios de comunicación, sea cual que sea, portales, radio, tele, lo que sea, y lo creyeron porque lo escuchaban en los medios de comunicación? Se supone que los usamos para informamos", planteó en medio de su descargo.

Y agregó: "No es que vamos a un lugar a rezar o a rendirle culto a alguien o algo. Quienes creemos en la vida, creemos y ya. Cada uno tiene la suya y a la única persona que se le tiene que rendir culto es a uno mismo. Al principio te puede parecer estúpido porque es algo que no hiciste nunca y esa información la obtuviste de la opinión del resto que está encerrado, dormido y no cree en la felicidad...pero lo único que tiene que importar es cómo se siente y se ve"

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, se refirió directamente a la versión que afirma que habría sido captada por una secta: "Wow, ahora que estoy viviendo esta, que escucho cada pelotudez que están diciendo, realmente estoy en shock". "¿Los elegidos? para ser felices... ¡Sí! ¡Todos! Solo tenés que desearlo y hacer cosas para que ocurra. Lo primero y clave es dejar de decir boludeces que te alejen de tu felicidad y de tu amor propio", concluyó.

Desde comienzos de año, la modelo se volcó a lo espiritual, a lo reflexivo y diariamente sube contenido a sus historias de vida contando su manera de ver la vida. Sin embargo, días atrás protagonizó un verdadero escándalo al comparar a un hater con un violador: “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales (sic). Todos están dando maldad al mundo”.

Leé más | Leer mas "Ivana Nadal fue captada por una secta": afirman que la modelo se involucró en una organización coercitiva

Esta frase provocó que los ánimos se alteraran y que varios famosos salieran a responderle. De hecho, sus redes sociales se llenaron de comentarios repudiando sus palabras, por lo que Ivana tuvo que salir, una vez más, a defender su postura. "Podrá ser conflictivo para el mundo que expongas tus ideas y que seas de la forma que eres, pero tú no eres lo que otros dicen, tú eres lo que sabes que eres”, manifestó.