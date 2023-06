El descargo de L-Gante desde la “celda 4″: "Para muchos soy más que un grano”

Desde la semana pasada, Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, permanece detenido en la DDI de Quilmes. Aunque aparentemente estaría "incomunicado", el músico volvió a escribir una carta desde la dependencia policial y la publicó a través de sus redes. En la mismo, dejó en claro que está al tanto de lo que se habla de él en la televisión y apuntó contra el abogado de su denunciante

“Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego de ‘Crónica’, tenés razón, para muchos soy más que un grano”, arrancó escribiendo a puño y letra. "Me encanta escuchar a (el doctor Leonardo) Sigal en vivo, jaja. Tiene menos chamu, los turros lo dan vuelta como una tortilla”, siguió.

El músico está investigado por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma de fuego y amenazas simples. “Gracias por el aguante, yo estoy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca”, completó en el escrito que firmó desde la “celda 4″.

¿Qué decía la carta anterior?

El referente de la cumbia 420 ya se había expresado a través de otro manuscrito el pasado viernes, cuando trató de llevarles tranquilidad a sus fans. “Gracias a todos por el aguante. Estoy bien, preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga. Espero que les guste el último tema, se viene mucho más”, había indicado en la hoja que firmó como “El Trompa”.

Para esa primera carta, el destinatario fue el boxeador Ezequiel Matthysse, amigo del cantante de cumbia 420 e integrante de “La Mafilia”. Fue el deportista quien mostró en las redes la esquela que le hizo llegar el músico. “Gracias el aguante, siempre la real”, comienza el escrito de Elián. “Te quiero hermano. Cumbia 420″, añadió el artista.

Por último, llevando tranquilidad a su entorno más cercano , el joven de 23 años cerró: “Estamos bien”. Y remató la carta con el dibujo de un corazón y de una cadena con un arma. Durante el programa nocturno de TN, la periodista Giuli Salguero relató cómo y cuándo L-Gante redactó la carta: “Utilizó una birome que le proporcionaron algunas personas que se encontraban en la entrada de la DDI anoche, ya que hoy en día no hay absolutamente nadie brindando apoyo, al menos de manera presencial, en ese lugar”.

"Él necesitaba algunas cosas para mejorar su estadía en este lugar y no volverse loco, y algunos fans y amigos le acercaron un cuaderno y una birome para que pudiera comunicarse. Hasta ayer no había tenido contacto con nadie más que con su abogado, y escribió esto”, informó la periodista. Por su parte, el boxeador compartió en su cuenta de Instagram la carta que estaba dirigida a él y escribió: “Siempre en las buenas pero en las malas muchísimo más”.

El amor ante todo

El sábado por la noche, su novia y madre de su hija, Támara Báez, junto a sus amigos, habían acampado frente a la comisaría de Quilmes. Con las brasas que quedaron, hicieron una fogata con la que se pudieron calentar durante toda la noche. Por los videos que subió Baez, Jamaica también estuvo en la sentada.