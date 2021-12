El descargo de L-Gante tras ser imputado por tentativa de homicidio: "Es falso y ridículo"

Elian Ángel Valenzuela, alias L-Gante, fue imputado por el delito de presunta tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas contra Cristian Manzanelli, el ahora ex manager de Yao Cabrera, por el cruce que ambos protagonizaron el 21 de diciembre en el hotel Hilton Buenos Aires. Manzanelli, organizador del evento donde se oficializó la pelea que van a protagonizar Marcos René "El Chino" Maidana y Cabrera aprovechó la aparición del músico para hacerle un inusual pedido al artista. “Aprovecho que está L-Gante para decirle que con ‘La Chabona’ hace un año estamos intentando poder comunicarnos con ustedes para grabar una canción o algo con ella", dijo ante los medios e influencers presentes.

Y agregó: "Creo que si hablamos de humildad y respeto, vos que sos de barrio debes darle una oportunidad también, porque es una mujer y se lo merece". Esto derivó en un clima tenso que terminó con una inesperada pelea tras la conferencia. “Soy de barrio dijiste... y por eso si querés pegar amistad no se le hace una tiradera así... Como soy de barrio la oportunidad sí, quizás se lo doy igual porque soy piola”, contestó L-Gante y el organizador retrucó: “Vengo intentando hablar de esto con el representante desde hace un año y cuando no estaba pegando tan fuerte nosotros venimos apoyando la música de L-Gante. Eso es humildad".

La velada terminó con una pelea entre Manzanelli y L-Gante cuando finalizó al conferencia de prensa. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le pregunta el cantante, visiblemente molesto, a Manzanelli mientras lo amenaza con una copa rota. Segundos después, algunos de sus allegados logra contenerlo. Lo cierto es que al día siguiente, Manzanelli denunció al artista ante la Justicia y relató que lo “amenazó con una copa rota en sus manos. "En esos momentos, en razón de sus movimientos, temí claramente por mi vida, dado que en su mano derecha contaba con un objeto corto punzante, no pudiendo lograr con su cometido gracias a la intervención de numerosas personas que pudieron reducirlo", dijo.

Según había contado el propio Yao Cabrera, “L-Gante no contestó, habló con su manager Maxi Brother de la situación que Manzanelli lo hizo vivir adelante de toda la gente. Maxi se acercó al VIP, para hablar con Christian, empezaron a discutir”. "En el evento estaba la barra brava de la ’12’, que estaba apoyando a el Chino Maidana, empezó a correr a L-Gante para agredirlo y ahí se descontrolo todo, como se vieron en los videos que se viralizaron”, agregó. La causa es llevada adelante por el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 y desde el entorno del músico advierten que es una acusación totalmente "falsa y exagerada".

De esta manera, este jueves el artista se presentó en el juzgado, se puso a derecho y compartió en sus historias de Instagram el comunicado que emitió su abogado, Alejandro Cipolla, negando las acusaciones: "Los delitos imputados contra L-Gante son totalmente falsos, alejados a la realidad, la mera acusación de tentativa de homicidio es ridícula. Él mismo se va a poner a disposición de la Justicia mediante mi defensa técnica, a efectos de finalizar lo antes posible esta acusación infundada", Además, el intérprete de Malianteo 420 dio a entender con la música de "Damas Gratis" que se trata de una campaña para ensuciar su imagen y enorme popularidad.

La semana pasada, el creador de la cumbia 420 tuvo que salir a explicar qué lo llevó a reaccionar de esa forma. "Amigo a mí me invitaron ahí, ni cabida de onda fui nada más, y cuando me rescato en la conferencia esa estaban hablando de mí, en vivo, y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí", explicó a través de sus historias de Instagram.

Y siguió: "La cosas se hablan por privado, y encima me ponían la condición: ´L-Gante vos si sos de barrio... por qué no haces tal cosa. Sabés qué, soy re de barrio, le dije. Así que a ese pedazo de concheto de traje, tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en vivo en una conferencia de prensa, llena de boxeadores, de seguridad. Después sabés cómo achicó el chinchulín cuando lo encaramos".

Al final, le había aclarado a sus seguidores que en ningún momento se mostró enojado, señaló que nada de lo que pasó estaba armado y resaltó que justamente fue por no dejar que nadie le arme una situación que saltó. "Tranquilo fue un susto nomás, chetito. No hacía falta que te defendieran los boxeadores o los barra brava. Me hacen sentir re malo", le dedicó a Manzanelli junto a una postal suya y un emoji de risa.

Cabe destacar que a raíz de este escándalo, Yao Cabrera optó por desvincular a Manzanelli por su amistad con L-Gante. "Se fue todo de las manos por un pequeño inconveniente que inició Christian. Las cosas terminaron muy mal, hubo un hecho de violencia y hay una persona que está denunciada de forma errónea. Debido a eso anuncio la desvinculación de Manzanelli y doy mi apoyo público a L-Gante que debe estar pasando un momento horrible", dijo el youtuber uruguayo.