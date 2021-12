El descargo de Laje tras las denuncias por acoso laboral, la reunión en el canal y su llanto en vivo

Después de la intempestiva salida de María Belén Ludeña del ciclo Buenos días, América, fueron muchas las ex compañeras de Antonio Laje que comenzaron a denunciar la violencia laboral que sufrieron por parte del periodista y conductor. La reunión de mesa chica para "contener el escándalo" que hubo en el canal y el descargo que hizo, lágrimas mediante, al aire.

"Tengo el alma destruida, tengo el corazón recontra partido y destruido. Hace muchos años, hace más de treinta años que trabajo de esto. Y, ¿sabés qué? No me importa llorar. Me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes. Me tocó empezar a formar equipos. Empecé como muchos, en radios truchas, pagando con un sueldo el espacio con amigos. Trabajando gratis en radio. Hasta que finalmente pude empezar a conseguir mi primer trabajo pago y empezar a crecer", comenzó el descargo, que salió en vivo por su programa.

Laje insistió en que forjó su carrera a base de esfuerzo e hizo alusión directa a las concretas denuncias que realizaron en los últimos días sus ex compañeras, a las que catalogó como "exigencias" y no "maltratos": "Crecí (profesionalmente) rompiéndome todo. Porque creo en el esfuerzo, creo en el mérito y creo en las exigencias. Yo no creo en los maltratos, la verdad que no. Creo en exigencias de mi carrera, donde fui avanzando y tuve la suerte, porque es un privilegio, de poder crear medios de cero, de poder formar equipo; de ver que dentro de esos equipos hoy hay periodistas brillantes que han salido de acá, de mi lado, de mi escuela, de mi programa y que hoy se destacan en muchos otros medios. Los productores de este programa... Creo que tengo un solo productor varón, son todas mujeres. El éxito de este programa pertenece a todas mujeres, sistemáticamente las vienen a buscar de otros canales, como vienen a buscar a columnistas míos".

"Parezco hasta maleducado por la vergüenza que me dan las cosas. Porque, a pesar de estar delante de una cámara, la verdad es que a mí me da vergüenza estar en la calle, que me reconozcan. Soy muy tímido. Obviamente que tengo un humor de perro y que cuando las cosas salen mal me enojo, claro que sí. Porque quiero que salgan perfectas, porque del otro lado están ustedes (por la audiencia) y ustedes se merecen que todo esté bien", sumó.

El periodista, ya sin lágrimas en sus ojos, prosiguió justificando su accionar laboral: "Si se corta un audio, si sale mal un graph me enojo. Y ni siquiera lo oculto, porque a veces me enojo y ustedes se dan cuenta de que estoy enojado. Pero yo me enojo desde lo laboral, yo no me enojo con una persona, no me enojo desde lo personal".

"No es fácil este trabajo. Son 4 horas y media de aire. Acá se vive tensión, se vive minuto a minuto y, obviamente, no es para todos este trabajo. Que no sea para todos no quiere decir que no sea bueno o malo, quiere decir que tal vez sea otro el trabajo que hay que hacer y que esto no se soporta fácilmente. Cuatro horas de aire con la tensión que significa estar permanentemente compitiendo con 12 canales más porque esta franja es la mas competitiva de la televisión porque todas las señales a esta hora estamos con lo mismo. Hay que estar acá porque yo les aseguró que es muy difícil este trabajo con la tensión con que se vive. Yo no soy chispita, no soy campanita, no lo oculto".

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, hubo una reunión de "mesa chica" en el canal por las denuncias mediáticas que comenzaron a aparecer contra Laje. Si bien no se acordó que se refiriera al tema en el programa, si se analizó la posibilidad de que se tomara vacaciones anticipadas "para bajar la espuma", algo que aún no fue definido. Ese fue el motivo por el cual el periodista hizo especial hincapié en el apoyo que recibió por parte de las autoridades del canal.

"Trabajo acá hace muchos años, esta debe ser la tercera o cuarta etapa mía y les puedo asegurar que no hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado. Ni en el canal, ni en recursos humanos. Porque no soy un maltratador. Me puedo equivocar, puedo exigir; tal vez exijo mal. Pero de ninguna manera soy una persona maltratadora, tengo unos valores enormes", cerró.