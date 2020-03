El descargo de Laurita, tras violar la cuarentena: "Lo hice por motivos de fuerza mayor"

A días de haber regresado de Estados Unidos y cuando llevaba 13 de cuarentena, Laurita Fernández fue denunciada por sus vecinos y acusada de romper el aislamiento obligatorio que debía cumplir por haber estado en un país clasificado como "zona de riesgo" para irse a la casa de su novio, Nicolás Cabré.

SI bien la actriz y bailarina de 29 años no lo negó, ante la policía dio una inesperada y curiosa razón por la que dejó su domicilio para mudarse al hogar del actor: les explicó que en su casa se encontraba sin suministro de agua. Pese a esto, los oficiales de la Policía bonaerense contactaron al juzgado federal de Campana, con jurisdicción en esa zona, y le labraron un acta donde se confirma el incumplimiento de la cuarentena.

Pero como las redes sociales no perdonan y explotaron de furiosas críticas para con la ex Bailando por un sueño, Laurita decidió tomarse unos minutos de su tiempo para publicar un extenso descargo en su cuenta de Twitter, donde reafirma que estuvo sin agua durante los últimos tres días.

Según explicó la ex de Federico Bal, tuvo que abandonar su departamento "por motivo de fuerza mayor". "Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edificio, justo abajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos, a varios vecinos, causándoles serios problemas, y empezó a inundarse el mío", detalló.

Y siguió: "Hacía tres días que estaba sin agua y, realmente, se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos. Llamé al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por el viaje y, si no tenía síntomas, que me mude".

Según Laurita, antes de irse a lo de Cabré llamó al 911 y al llegar la policía, les explicó lo que pasaba. "Les pedí que me digan qué medidas debía tomar antes de retirarme. Me dijeron que solicite el permiso para poder circular en la página del Gobierno de la Ciudad. Lo hice. Me lo aprobaron. Además, la administración del edificio hizo una carta dejando todo por escrito también", reveló.

Y continuó: "Con los recaudos necesarios, y sin tener contacto con nadie, me trasladé a la casa que especifiqué en el permiso solicitado. Cuando llegué al barrio, la policía vino y volví a presentar los papeles (videos del estado de la casa, permisos, etc). Chequearon y vieron todo, por lo cual me pidieron que finalice ese día sin salir de casa, como obviamente hice".

Finalmente, la bailarina señaló que comprende el miedo y la preocupación de todos sus vecinos en un momento así. "Y si alarmé o molesté a alguien, pido perdón. Insisto, entiendo la preocupación de todos por todos. Por eso quiero que sepan que mi cuarentena por el viaje está terminada, que estoy bien, sin síntomas, gracias a Dios, y siguiendo esta cuarentena que nos toca a todos en casa", cerró.