El descargo de Leuco, tras la polémica por su "festejo" al aire: "Es una situación dolorosa, injusta y canallesca"

Diego Leuco protagonizó anoche un confuso episodio durante la emisión de su programa "Ya somos grandes", que se emite por TN. Mientras su compañero Santiago Fioriti señalaba que la próxima semana la candidad de casos positivos diarios podría escalar de 7 mil a 10 mil casos positivos cada 24 horas, la cámara mostró como Leuco hizo un gesto de festejo con el puño cerrado.

Esto originó un gran debate de las redes sociales y no fueron pocos los que afirmaron que el periodista "celebró" el supuesto aumento de casos a partir de la semana próxima. Esto lo convirtió en tendencia en las redes sociales, por lo que tuvo que salir a aclarar que el gesto se debió a que la producción del ciclo le informó que estaban "liderando" en audiencia.

Fue entonces que no dudó en hacer un fuerte descargo, donde tildó de "canallas" a quienes lo acusaron de "festejar" un hipotético aumento de casos por COVID-19. "Lo que ocurrió es que en un momento del programa me dicen que estábamos liderando la audiencia y yo hice puño de festejo. Están queriendo inventar que festejaba la cantidad de casos", señaló.

En su descargo, realizado durante el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, Leuco aseguró que "decir que alguien celebra la muerte es una canallada absoluta" y sumó: "Solamente una persona que está mal de la cabeza puede pensar que uno festeja muertos o contagios".

En ese sentido, también aclaró que no le gusta hacer referencia a otros colegas, en referencia a las críticas que recibió de parte de Diego Brancatelli.

A pesar de esto, resaltó que se mostró sorprendido que las acusaciones vinieron de "gente que trabaja en la tele". Cabe destacar que Brancatelli, desde su cuenta de Twitter, escribió: "Hola @diegoleuco! Como estas? Serías tan amable de contarme que te llevó a festejar con el puño apretado? No quiero imaginar que te alegra llegar a los 10 mil casos diarios...".

En ese sentido, Leuco no dudó en explicarle: "Muchas veces hablamos con la producción de temas que no tienen que ver con lo que está pasando al aire. Cuando te hablan por la cucaracha uno no escucha lo que pasa al aire porque te anula el audio, El rating no es una frivolidad, es la expresión de que lo que uno está haciendo le interesa a mucha gente. Produzco el programa con un amor enorme, somos competitivos y nos gusta ganar".

En un ida y vuelta con Lanata, el periodista dijo que le "encanta el debate político" y que lamenta que "no puedan discutir ideas y se tengan que meter en cosas tan bajas". "Me preocupa el nivel de odio, bajeza y mala leche. Decirle a a alguien que celebra la muerte es demasiado canalla", concluyó Leuco.