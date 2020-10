El descargo de Melina De Piano tras la renuncia de Alex Caniggia al Cantando 2020: "Es duro perder un laburo, pero acepto su decisión"

Anoche se vivió un clima sumamente tenso en la pista del Cantando por un sueño luego de que horas antes, a través de Twitter y con una llamativa rima, Alexander Caniggia anunciara su renuncia debido al encontronazo que había tenido con Oscar Mediavilla.

Lo cierto es que la que terminó pagando los platos rotos fue su compañera, Melina De Piano, quien sí se presentó y vio como su sueño finalizó abruptamente luego de que la echaran del programa a raíz de la renuncia del hijo de Mariana Nannis. “Quizás no se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse y no tiene la necesidad y prefirió, antes de pasarla mal, irse”, contó la cantante ayer por la noche.

Y, sumergida en un mar de lágrimas, agregó: “Obviamente que acepto su decisión, soy su compañera, lo respeto y lo quiero un montón. Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo. En marzo fue el último show que hice y no trabajé más. Es duro perder el laburo, cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama, y es la primera vez que me pasaba, y encima lo estaba disfrutando".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al final del programa, De Brito anunció que como Caniggia no se presentó al programa, la votación quedó anulada y automáticamente la periodista Paula Trapani pasó a la siguiente ronda, mientras que el hijo de Claudio Paul Caniggia no seguirá en el certamen.

Lo cierto es que este mismo martes, un poco más tranquila, De Piano volvió a referirse a la renuncia de su compañero y cargó contra aquellos -sobre todo los programas satélite del Cantando 2020- que la buscan para que hable mal del hermano de Charlotte.

"Para los que siguen buscando que hable mal de @alexcaniggia, eso jamás va a pasar. Ayer me conmovió su renuncia y él lo sabía, pero también evaluó no irse solo por mi trabajo. De hecho pidió junto a Fabi (manager) que me tengan en cuenta para otra pareja. Eso es Alex, un compañerazo", escribió.

Y sumó: "Entiendo sus motivos de renuncia, como dije ayer uno tiene que estar cómodo en su lugar de laburo y si él no lo estaba tiene todo el derecho de irse. Lo quiero, lo respeto y amé conocerlo.. fue un placer haber entrado en este team, siempre me hizo sentir su par":

Al finalizar la gala de anoche, Oscar Mediavilla se tomó unos segundos para hablar de la drástica salida de Alex. “Yo no lo eché, se fue solo. Por ahí se asustó. Se hubiera quedado y no solo limpiaba a todos, me limpiaba a mí también”, sostuvo.

Consultado por las chicanas que escribió Alex en Twitter, donde lo menospreciaba y decía que su éxito fue gracias a Patricia Sosa, el jurado respondió: “Soy el marido de Patricia Sosa, es verdad. Desde chiquito soy el marido de Patricia Sosa y nunca hice otra cosa, no produje a ningún artista, no tengo una productora, no tengo un estudio de grabación, no tengo un centro cultural, no tengo nada”.

Pero lejos de revivir aquella pelea con el mediático, Oscar se volvió a mostrar arrepentido y aseguró que se comportó como un "tonto". "Pedí disculpas, me metí en un lugar...Porque el pibe es un nenito y yo como un gil, señor grande, me metí en ese juego que no es mi juego. Era una conversación de bobos, parecíamos dos tontitos. El tema es que está bueno ser contestatario, está bueno ser así como juega él", explicó.

Y siguió: "Entonces, si bajara un par de cambios, por lo menos en la previa, no pasarse tanto de rosca, el tipo ‘garpaba’, porque canta bien aparte, y la piba canta súper. Yo arranqué con mi buena voluntad, yo quise decirle: ‘Flaco, estamos en el prime time, sobre todo en la previa, cuando empezás a hablar, porque hay muchos pibes en la casa que nos ven’. Quise decirle eso y ahí empezó por qué Oscar... y uno se empieza a calentar".

Finalmente, el productor musical afirmó que ya es un "señor grande" y que por ende no tiene la misma paciencia que otros años. “¿Cuál sería para mí el beneficio de enojarme con Caniggia? Estoy un poco triste, yo pensé que iba a venir y me iba a gritar y yo hasta me había preparado. En realidad no quería pelearme. Fue un momento poco feliz”, cerró, visiblemente desconcertado por la decisión que tomó Alex.