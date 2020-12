El descargo de Nancy Pazos después del papelón de haber confirmado la falsa muerte de Menem

La periodista Nancy Pazos volvió a hablar después del papelón de haber dado por muerto al ex presidente y actual senador nacional por la provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, el pasado viernes. Cabe recordar que el ex mandatario se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos como consecuencia de una infección urinaria que luego terminó en una serie de complicaciones cardíacas

En ese contexto, Pazos publicó una serie de tuits (de los cuales luego borró solamente uno) en donde afirmaba que había fallecido el ex presidente. “Nadie quiere dar la primicia. Yo tampoco. Pero murió Carlos Saúl Menem. Y este 2020 se lleva a todos”, tuiteó la periodista. Antes había escrito “murió” y luego recordó el fallecimiento del hijo del ex presidente, Carlitos Jr, en un accidente cuando su padre ejercía la primer magistratura del país.

Luego de llamarse a silencio todo el viernes y gran parte del sábado, Pazos le envió un breve descargo al periodista Juan Etchegoyen del programa El Run Run del Espectáculo (Cronita TV). "Por lo único que me sentí mal es por haber provocado dolor en la familia”, arrancó su descargo.

"En los grupos de periodistas estaba el rumor. Nadie tenía la confirmación hasta que me llamaron del medio en el que trabajo y me pidieron una semblanza, y me confirmaron que se había muerto pero que no iban a dar la información hasta que lo confirmara la familia. Me puse a escribir y a los cuarenta minutos aproximadamente puse los tuits y seguí escribiendo pero sin seguir conectada”, agregó.

“Hasta que me llamó alguien de la familia para aclararme que no era así, que había tenido una crisis y habían convocado a todos al sanatorio pero que Menem estaba vivo. Obvio que lo primero que hice fue borrar el tuit", relató. "Le dejé un mensaje a Antonella porque ella se asustó, pensó que la información era veraz", dijo sobre la hija de Carlitos Jr. quien la increpó, insultó y amenazó con iniciarle una acción legal por haber dado por muerto a su abuelo.

Más tarde, la periodista de Telefe se refirió a las críticas que recibió en las redes y aseguró que es "de teflón". "Si fuera por las redes me tendría que haber suicidado hace rato. La gente en Twitter actúa como en manada. La mayoría son anónimos y hacen como en la cancha. Si ves mi timeline, cada análisis político que hago me dicen despechada. Y la verdad esa palabra está tan alejada de la realidad que solo me da risa", subrayó Pazos.

Menem por estas horas presenta una leve mejoría de su cuadro de salud. Los médicos que lo atienden decidieron sacarle la mascarilla de oxígeno que tenía para mejorar, valga la redundancia, su oxigenación. Si bien su pronostico es reservado y todavía no salía del cuadro delicado su familia empezó a ver una pequeña luz de esperanza.