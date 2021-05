El descargo del "Tucu" López, tras ser acusado de violento: "Es gravísimo lo que dice"

La semana pasada, Melody Luz desató la polémica al revelar que Luis "El Tucu" López -ex pareja de Jimnea Barón- ejerció "violencia psicológica" con ella durante la relación que mantuvieron años atrás. Estuve en Sex (la obra que compartió con Tucu) desde el principio en el 2019 y ahí surgió que estuvimos. Fue muy poco tiempo y la pasé mal. Cuando me enteré que estaba con Jimena me daban ganas de decirle ‘amor, salí de ahí’”, contó.

Y agregó: "Lo mío fue hace mucho tiempo, hace 2 años. Pintó que era para noviazgo pero nunca lo llegó a ser. No quiero que se hable de mi por él, yo soy más que esa breve relación. Pero la pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica. Es grave lo que estoy diciendo pero soy sincera. Había manipulación y celos y otras cosas más que no voy a contar. Mis compañeros de Sex eran testigos de esto".

A raíz de esta fuerte acusación, el actor tomó cartas en el asunto y realizó un breve, pero contundente descargo a través de un mensaje que le envió a su amiga Pía Shaw: "Es gravísimo lo que dice Melody y quiero avisarles que se está encargando César Carozza, que en este momento es mi abogado", fue la respuesta del Tucu que leyó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

A finales de marzo, Jimena Barón reapareció en las redes sociales luego de una muy prologada ausencia y aprovechó para lanzar una bomba: su separación de Luis "El Tucu" López, su pareja durante los últimos meses. "Empezamos a charlar por Instagram y cuando nos vimos personalmente, en mi casa porque no se podía ir a ningún lado, fluyó todo de una manera muy espectacular”, había contado el actor sobre cómo se conocieron.

Pero durante la presentación de su último tema, “Flor de invitación”, la cantante reveló que la pasión había llegado a su fin: "Las relaciones me duran menos que un pote de casancrem. Estoy sola. El amor no es mi área así que seguiré hablando de lo mal que me va", contó durante un vivo que mantuvo con sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde además exhibió su nuevo look y el de su hijo, Morrison.

La ruptura entre ambos repercutió no solo entre los seguidores de ambos, sino también en canal Trece, donde el protagonistas de Sex -la obra de José María Muscari- participó de Corte y confección famosos e iba a sumarse al reality que conduce Marcelo Tinelli: La Academia de Showmatch. Allí, Jimena integra el jurado que le da las devoluciones de los participantes.

Según adelantaron, el actor estaba "muy asustado" por la parte mediática del ciclo que conduce Tinelli y debido a su reciente separación, decidió renunciar a la competición. El ex productor de radio –trabajó en la Rock & Pop y en La 100– y televisión -fue el locutor de Medios locos (América) y el conductor del ciclo de medianoche Uplay (Telefe)- conoció a Jimena Barón el año pasado.

Según contó Luz en diálogo con La Previa de La Academia, sus compañeros de Sex notaron los episodios de supuesta violencia que el actor ejercía sobre ella. "Creo que ellos me veían como la bolu… Todo estaba muy a la vista y cuando una está enganchada, hay cosas que te cuesta ver o dejas pasar. Yo soy una persona que, cuando me hacés mal, paso a ignorarte completamente. Ahora no nos hablamos", concluyó.