El descarnado relato de la sobrina de Benjamín Vicuña sobre la violación que sufrió a los 13 años

Rafaela Vicuña, la sobrina del actor Benjamín Vicuña, abrió su corazón en las redes sociales para contar un doloroso episodio que sufrió tiempo atrás. Reveló que fue abusada a los 13 años por un hombre llamado Elías Isaac Sotomayor Urrutia.

“Quiero compartir con ustedes y quitarme el puto peso que he cargado desde que tengo 13 años. Una injusticia la cual me ha costado muchos problemas mentales, traumas, inseguridades y ser diagnosticada con bipolaridad y depresión”, expresó en un posteo de Instagram.

Conmovida e indignada, la joven agregó: “Esta funa la hago para prevenir que otras chicas o niñas no tengan que pasar por lo que pasé. Que se haga justicia y no se le de más espacio, tanto laboral como social, a este enfermo pedófilo”.

“En enero de 2016 fui al campamento de música Marqués de Mancera, campamento donde van personas de todas las edades y de todo Chile. Fue ahí donde teniendo 13 años conocía a Elisa Sotomayor de 24 años”, prosiguió con su relato en redes sociales.

“Nos conocimos en el casino de la escuela en donde se desarrollaba el campamento, él se sentó al lado mío, se presentó y comenzó a hablar de cosas poco importantes. Los primeros días me pareció una persona simpática, era muy cercano para hablar y un poco confianzudo, me buscaba en las pausas (era bastante pegote) y me pedía que lo acompañe a hablar a solas”, agregó.

“Hablábamos de la música y de que íbamos haciendo en el campamento, pero a medida que los días iban pasando, él me comenzó a hablar de distinta forma y sus intenciones eran más notorias. Pero cómo lo iba a saber yo, era sólo una niña, no tenía idea de dónde quería llegar él con todo esto”, recordó.

“Habían buses en los cuales nos llevaban por separado a los hombres y a las mujeres a los distintos internados. Después de un par de días, él se comenzó a 'colar' en el bus de las mujeres para intentar estar más cerca de mi y dejarme afuera del internado”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Siendo una niña nunca le tomé el peso a esto y lo deje pasar, debí haber hablado con uno de los encargados del campamento. Pero no lo hice. Los días fueron pasando y mi trato hacía el no siguió siendo el mismo, quise mantener un poco la distancia, a pesar de que él me seguía acosando y buscando. Entonces traté de no seguir compartiendo con él a solas sino hacerlo cuando hubiera más gente presente”, puntualizó.

“Compartimos en varios conciertos, pero lo que pasó después del concierto de clausura del campamento fue lo que marcó toda mi niñez, adolescencia y vida. Elias Sotomayor me invitó a una fiesta para despedir el campamento que habría en el Hogar para estudiantes Leiva Mella (una casona amarilla al lado del conservatorio de la UACh) a la cual accedí y nos fuimos varios para allá después del concierto”, contó para recordar como fue el acoso que sufrió previo al abuso sexual.

“Era de noche, llegamos y el ambiente era bastante tibio, había drogas, alcohol. El ambiente se veía todo medio nublado por el humo de los fumadores. En un momento, poco rato después de llegar a esa casa, Elías me agarró del brazo y me llevó a la pieza que era de su amigo, cerró la puerta con llave y apagó las luces. Sin mi consentimiento comenzó a besarme, tocarme, me agarró de las muñecas, me bajó los pantalones y comenzó a violarme anal y vaginalmente. Me dolió mucho, yo era virgen, sangré y lloré hasta quedarme dormida. No pude hacer nada”, expresó en uno de los pasajes más fuertes de su carta.

“Al otro día me levanté con una sensación de asco, pase al internado a buscar mis cosas y me fui para la terminal de buses para devolverme a Santiago. Elías me siguió acosando y molestando por redes sociales hasta que mi mama un día leyó las conversaciones y pidió una orden de alejamiento. Nunca más supe nada de Elías y lo que hizo me lo guarde para mí. Nadie supo que me violó hasta este año”, agregó.

“Al decidir hacer esta fauna y denunciar a Elías, comencé a investigar sobre él y me di cuenta de que no soy la única que pasó por esto”, escribió. “Elias ha violado, acosado y abusado de muchas otras menores. Supe que fue profesor de violín en la escuela de música Juan Sebastián Bach y lo expulsaron por problemas de la misma índole. Han querido denunciarlo pero no se ha logrado. Han juntado firmas en su contra para echarlo de la universidad, pero él decidió irse por las suyas. Está escondido. Elías, me cagaste la vida y me voy a encargar de que pagues por lo que me hiciste a mi y a todas las demás. Eres un enferme mental y tu lugar está en la cárcel”, concluyó.

La joven pidió que por favor le avisaran si conocen a alguna otra víctima de este individuo: “Estoy haciendo una carpeta con testimonios para llevarla a la fiscalía y ya tengo varios”. Eugenia "China" Suárez quedó impactada al ver la publicación y le brindó todo su apoyo. “Rafa te abrazo y te acompaño”, le dijo. Seguramente haya novedades en los próximos días, cuando la joven presente todas las pruebas para que comience un proceso judicial.