El desconsolado llanto de Lola Latorre al hablar de la infidelidad de su papá: "Lo miro y...."

Lola Latorre pasó por el ciclo PH y habló de la relación que mantiene hoy con su papá, el ex futbolista Diego Latorre, después de la infidelidad que se hizo pública en el 2019. "Me cuesta mucho hablar del tema", reconoció entre lágrimas la modelo. El impacto que tuvo en la familia y el consejo que le dio su mamá, Yanina Latorre.

"No sé si fue un enojo, fue una traición; me sentí traicionada como hija. Papá siempre fue un ídolo para mí y fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta un montón, no tengo una buena relación con él. Pero intento cada día tratar de olvidarme y superarlo. Mamá es súper guerrera y me enseñó a ser fuerte; que estas cosas no hay que normalizarlas, pero pasan y cuando pasan sigue siendo mi papá. No me puedo olvidar de eso".

"Lo amo, pero esto esto me rompió el corazón y sigo enojada y frustrada. Hay veces en las que estoy re bien, pero lo miro y me acuerdo y digo: 'No'. Sé que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta", reconoció, al tiempo que dio lugar a que el resto de los invitados se solidarizaran con su situación.

La modelo escuchó las palabras del Coco Sily y recordó el impacto que tuvo la noticia, que cobró relevancia nacional. "Era chica, tenía 17 años. Estaba en el colegio y saltó todo esto. No entendía nada. Al principio lo negaba. Una amiga mía me mandó un mensaje que decía: 'Loli, cualquier cosa estamos para vos'. Yo no entendía nada. Le respondí: '¿Qué pasó?'".

En ese momento, la joven le escribió a sus padres, pero no obtuvo respuesta. "La chica que trabaja en mi casa, que se llama Rose y es como de la familia para nosotros, subió llorando a mi cuarto y me acuerdo que dije: 'No'. Esto es lo peor que me pasó en la vida. Falté al colegio toda esa semana. Cuando volví, me sentía mirada por todos. Más allá de la tele y los medios. Mis compañeros, mis amigas. Esa mirada de compasión. Me acuerdo de ese primer momento".

"Sé que mi papá me ama y no lo dudo, pero es difícil. Sé que todos cometemos errores, pero tampoco hay que normalizar esos errores. Sé que nadie es perfecto", sumó. "Mi papá jugó al fútbol toda la vida, para mí era muy fuerte su palabra. Era una persona con la que hablaba todo, me daba muchos consejos. Cuando me hizo eso, cuando hizo eso, me sentí traicionada. No dudo del amor que tiene por sus hijos, pero me duele y ese ídolo que yo tenía se me cayó".

La modelo también recordó la charla que tuvo con su padre. "En el momento en el que pasó, lo primero que me agarró fue enojo y ganas de decirle todo lo que se me pasaba por la mente. Cuando venía a tomar el desayuno, lo miraba con cara de asco. Tenía mucha bronca. Con el tiempo fue sanando, fui entendiendo muchas cosas. Entiendo que no lo hizo para dañarnos a nosotros, pero pasó. Me enoja hoy. Por momentos me agarran momentos de bronca".