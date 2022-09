El desconsuelo de Benjamín Vicuña, tras la muerte de su padre: "Gastaste todos los..."

Después de permanecer 18 días internado en una clínica privada de Santiago de Chile, el padre de Benjamín Vicuña falleció y el actor lo despidió con un conmovedor posteo en sus redes sociales. El empresario de 77 años sufrió una hemorragia intestinal severa y los médicos no pudieron controlar su cuadro.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se me mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que que viene de familia", comienza el posteo con el que el chileno confirmó la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta; en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis, has left the building (Elvis abandonó el edificio)".

A mediados de agosto y sólo días después de debutar en teatro, Vicuña debió suspender las funciones de El Método Grönholm para viajar de urgencia a Santiago de Chile y acompañar a su familia.

"Es un momento muy difícil, pero con la familia reunida; así que bello a la vez. Y vengo a trabajar, que es lo que me enseñaron de chiquitito", reconoció el día que regresó a la Argentina para continuar con sus compromisos laborales.

El vínculo de la expareja de Eugenia "la China" Suárez con su progenitor siempre fue bastante complicado, con idas y vueltas desde que su madre, Isabel Luco Morandé, lo dejó cuando él apenas era un niño de cuatro años, para luego casarse con el empresario de origen turco Oussama Aboughazal, quien ocupó un lugar importante en la crianza de Vicuña.