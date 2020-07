El desconsuelo de la hermana de La Floppy y los últimos audios de la amiga de Lizy antes de morir

La noticia de la muerte de "La Floppy", mejor amiga y asistente personal de Lizy Tagliani, sacudió al mundo de la farándula. Si bien se mostró pocas veces en cámara, supo ganarse el afecto de muchos famosos, que la acompañaron incluso en las últimas horas, luego de que los médicos la trasladaran a la unidad de terapia intensiva tras diagnosticarle leucemia. El desconsuelo de la familia y los últimos audios que revelan los momentos finales.

"Estoy desde el jueves internado. Entré por un dolor en el costadito, que no me dejaba dormir. Después de chequeaos, tomografías y análisis de sangre, detectaron que el vaso sanguíneo está un poco inflamado. Los glóbulos blancos estaban muy alterados y estaban las plaquetas bajas". Con esas palabras, Fabián Peloc -tal su nombre original y como lo llama su familia- le explicó a un amigo por audio el cuadro de situación con el que se encontró al ingresar a la clínica.

Los médicos trabajaron en el diagnóstico, que finalmente confirmó que padecía leucemia. "Después de traslados y de ir de un sanatorio a otro, ahora me dejaron fijo acá. Y enviaron muestras de sangre a FUNDALEU, porque ellos creen que hay una enfermedad en la sangre y todavía no me pueden dar un diagnóstico, así que estamos muy asustados", sumó.

Con el correr de las horas, los audios se tornan aún más desgarradores. "Yo no sé si vos sos religioso, pero sé que sos creyente. Yo te voy a pedir con el corazón que recen una oración por mí. Si conocés a alguien que quieras mucho y que sabe que rezás, que recen por mi salud", pidió.

"Mañana voy a tener el diagnóstico. Y, bueno; lo que le ruego a Dios es que tenga solución. Así que te pido que hagas mucha fuerza y que reces porque esta vez es heavy la cosa. No sabés el miedo que tengo, no te puedo explicar. No se lo deseo a nadie. Estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre y no sé qué va a pasar. Así que te ruego amigo, por todo lo que vos me querés y lo que yo te quiero a vos, que reces por mí y por mi salud. ¿Sabés? Te quiero".

El lunes 27, después de cuatro días de internación, los médicos decidieron el traslado a la terapia intensiva. Esa misma noche falleció. "Hermano mío, nunca, te juro que nunca va a pasar esta tristeza inmensa que siento. No le creo que no te voy a ver más. No lo entiendo. No lo voy a poder superar. Te amo infinito. Ayudame a seguir. No puedo más", escribió en las redes sociales su hermana, Claudia.

EL entierro tuvo lugar el día siguiente, en el cementerio de Lomas de Zamora. La ceremonia fue reducida y se cumplieron los protocolos sanitarios activados por la pandemia de Covid-19 en el país. "Horas eternas. Ya estoy en casa con mis perris. Les agradezco tantos mensajes de aliento. Pronto, de a poco, iré contestando y también les contaré lo sucedido. Un gran agrazo y gracias por tanto amor. La mamá y las hermanas de La Floppy están juntas, acompañándose en este momento", escribió Tagliani tras la ceremonia.