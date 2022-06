El desconsuelo de la mamá de El Noba y la pericia que absolvería al conductor

Pasaron sólo seis días desde que el cuerpo médico que atendía a El Noba confirmó lo peor: el cantante de 25 años, que llevaba diez días en coma y ya le habían declarado muerte cerebral, había muerto. Cómo fueron las últimas horas junto a su madre en el hospital y la pericia que podría absolver al conductor que manejaba el auto con el que el músico chocó en Florencio Varela.

De acuerdo a lo reportado por el portal especializado Data Judicial, en el día de ayer se llevó adelante la pericia de cotejo de rodados y se creditó que fue la moto que conducía Lautaro Coronel (El Noba) la que embistió al auto Peugeot 308.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El dato no es menor si se tiene en cuenta que el conductor del vehículo quedó imputado en la causa, cuya carátula pasó a ser "homicidio culposo" tras la muerte del músico. Al reporte se le suma la declaración de dos testigos, quienes ya habían asegurado que fue la moto del cantante la que causó el accidente y que el músico no llevaba el casco puesto al momento del choque.

Con las pericias accidentológicas en su mano, se espera que la fiscal Roxana Giménez, titular de la UFI N°7 a cargo de la causa, defina si el conductor seguirá imputado o si se archivará la investigación y se evitará así un juicio oral.

Las últimas horas de El Noba en el hospital y cómo está su mamá después del entierro

"Yo lo banqué y le repetía que lo iba a bancar hasta su último suspiro. Le decía al padre que mientras que el corazón de mi hijo latiera, yo iba a estar ahí. El médico me decía que no, pero yo sentía que latía", reconoció la madre de El Noba, Vanesa.

Cabe recordar que el cuerpo médico declaró un día antes la muerte cerebral del músico y que su familia se negó a aceptar lo irreversible del cuadro. "Caí el domingo, después de todo lo que pasé, de su despedida con toda la gente", explicó la mujer.

"Los domingos él siempre venía de gira o venía de algún baile y me preguntaba qué íbamos a comer. Por ahí, cambiaba la comida y mis hijas me querían matar porque íbamos a comer otra cosa. Este domingo, fue el peor que pasé. Encima me senté en mi casa y desde el comedor se ven sus cosas: su cuatri, que él amaba; su camioneta, que es la que usaba y ahora está en mi casa".

Los restos de El Noba fueron enterrados hace seis días en el cementerio municipal de Florencio Varela y Vanesa ya fue en dos oportunidades a visitar la tumba de su hijo. "Había tanta gente que no podía estar sola. Entonces, me volvía con mi marido y lloraba con él, que estuvo incondicionalmente conmigo, mi mamá y mis dos hijas. Pero siempre recordándolo con alegría".

"El amor de la gente es algo inexplicable. El respeto, el cariño genuino que le daban. La gente que lo vino a ver desde temprano, fue impresionante", reconoció Vanesa, en alusión a la caravana con la que se acompañó al cortejo fúnebre de su hijo. "Para él, sólo era era hacer música. Pero siempre decía que iba a llegar arriba y que iba a ayudar a toda la gente que realmente lo necesitara. Tomó dimensión cuando le dieron la caravana por el disco de oro".