El desconsuelo de Nicole Neumann por la dura decisión que tomó Indiana el Día de la Madre

Pasa hasta en las mejores familias y también pasó en la de Nicole Neumann. El día de la madre fue una trinchera desde la cual la modelo pudo dejar correr su imaginación y transcurrir su día en la más profunda melancolía.

Es que desde que se peleó con su hija mayor Indiana Cubero, sus días ya no son los mismos. Es por eso que a través de sus redes sociales, inició las plegarias virtuales para que la mayor de sus tres niñas recule, la perdone y tal vez la invite a su gloriosa y prometedora fiesta de 15 años.

De todas las modelos y famosas argentinas, el de Nicole fue el posteo más sentido. Se ve que la modelo top de los ‘90, fue hasta el baúl de los recuerdos, buscó y encontró una de las remembranzas más lindas que tenía entre sus fotos.

Una sesión para la revista “Viva”, cuando sus tres niñas eran todavía unos angelitos que no podían desprenderse del lecho de su madre: abajo de la sonrisa blanca y espectacular de su mamá -que todavía mantiene-, su pelo perfectamente rubio y unos vestidos a la moda de ese momento… aparecen como sus pollitos las tres niñas que, en composé con su madre posaban distraídas y muy tiernamente.

La modelo dejó que sus sentimientos fluyeran como agua en el río: "La familia no necesita ser perfecta, necesita ser unida, pase lo que pase". Expresó Nicole en esa publicación, tal vez haciendo referencia a que su familia en definitiva no tiene nada de perfecta. Sin embargo, no dista mucho a las problemáticas de las familias argentinas.

Hubo otra publicación que también llamó fuertemente la atención, en la que incluyó a su hija Indiana en primer plano. La blonda exclamó: "El único amor que no termina, es el que siente una madre por sus hijos".

Mientras la modelo le tiraba centros desde las redes a su hija mayor, Indiana disfrutaba de un día a puro sol en Arrecifes. La adolescente decidió pasar el Día de la Madre junto a toda la familia de Mica Viciconte. Aunque esta vez, la ex Masterchef optó por no exponer tanto la decisión de Indiana y sólo se la pudo ver a lo lejos en una historia que compartió desde sus redes.

La historia de la madre excluida

“Muchas veces nos hacen tanto daño que queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena. Creéme, todos tienen una versión de los hechos. Dejá que el tiempo ponga a todos en su lugar. Callar es de sabios”, había expresado la modelo, también en sus redes sociales. Publicación que a muchos les llamó la atención porque no deja de tirar indirectas a su hija para que la perdone.

Dicen las malas lenguas, que el conflicto empezó cuando Nicole se fue a vivir con su actual futuro marido el piloto de autos Manu Urcera. La convivencia entre el y su hija mayor no fue del todo buena y la chica de 15 años quiso Escapar del lecho de su madre y no conforme con esto se fue a vivir con la Ultra Ultra archienemiga de su madre Micaela Viciconte, la actual de su ex marido Fabián Cubero.

La noticia debe haber sido un baldazo de agua fría para la blonda que durante muchos años estuvo declarándole la guerra mediática a Viciconte, que tampoco tuvo dudas de tirarle palitos a la rubia y hablar sobre la maternidad sin ningún tipo de tapujo. De hecho opinó cómo debería ser la actitud de Nicole para con Indiana: “Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños”.

Y sobre la maternidad compartida con Indiana, Allegra y Sienna (hijos de Nicole), dijo campante: “Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas. Yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”.