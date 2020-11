El desconsuelo de Susana Giménez: "Diego hizo todo para morirse, fueron 60 años mal vividos"

Susana Giménez fue una de las primeras famosas en lamentar en redes sociales la muerte de Diego Armando Maradona. Visiblemente movilizada, en especial por el deterioro que sufrió en los últimos años su relación con el ex futbolista, la diva expresó: "El mundo llora tu partida, Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz".

Minutos después, la conductora dialogó con El Noticiero de la Gente de Telefe y analizó los crudos últimos años de Maradona, quien luchó hasta el último día de su vida para superar sus adicciones. "El mundo entero está llorando y me emociona mucho ver a la gente, a la Policía que está cuidando la puerta del club llorando. Eso provocaba Diego, que era un ser excepcional. Cuando estaba bien. Yo no entiendo cómo no pudo curarse de sus adicciones siendo la persona más famosa del mundo".

"Tenía gestos maravillosos cuando todavía estaba bien. Era amable, gracioso. No sé cómo no pudimos salvarlo. Digo pudimos, porque me refiero a los argentinos. ¿Por qué? ¿Por qué no dormirlo hasta que se le pase la adicción? Esa cosa que tenía, que ahora no era la droga, era el alcohol. Me dijeron que se tomaba como tres botellas", sumó la conductora.

Susana protagonizó en los últimos años más de un cruce con Maradona. La diva entrevistó a todas y cada una de las ex mujeres del Diez, algo que desató la furia de Diego; quien llegó incluso a pedir bozales legales para impedir que pudieran hablar de su vida privada en el living de la diva.

"A veces siento que somos todos un poco culpables por no haberlo ayudado, pero no se dejaba ayudar. Cuando pasan estas cosas digo: '¿Por qué no la disfrutan?'. A la única persona que no hay que perdonar es al que le dio a probar por primera vez la droga".

En un tono muy crítico, Susana disparó: "Sé que todos tenemos que morirnos, pero era muy joven y él hizo todo lo posible para morirse, yo creo. Porque él tenía que saber cuando se despertaba lo que había sufrido y seguía, seguía. Era muy raro. También el ego debe sufrir porque los años pasan y dejó de ser el número uno dentro de la cancha. Creo que eso le debe haber dolido y llevado a todo esto. Pero empezó mucho antes, cuando era una liebre en la cancha".

"Es muy joven a los 60 años, pero fueron 60 años muy vividos, mal vividos. Es una pena, una pena realmente. Al primero que le hizo probar esa basura que termina con el mundo, un día lo vamos a conocer para romperle la cara. Porque no hay derecho a lo que hizo, no hay derecho".