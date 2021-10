El desconsuelo del viudo de Halyna Hutchins y el respaldo de su familia a Alec Baldwin

En el medio del avance de la investigación para determinar cómo fue que sucedió el accidente en el que perdió la vida Halyna Hutchins, la jefa de Fotografía de la película Rust que protagoniza el actor Alec Baldwin, su esposo le dedicó el primer posteo desde su muerte con un mensaje tierno y claro: “Te vamos a extrañar, Halyna”.

El mensaje está acompañado de una serie de fotos de Matthew Hutchins, su esposo, ella y su hijo adolescente. No obstante ello, no es la primera vez que Matthew habló o se expresó desde que sucedió el trágico accidente. A los pocos días del fallecimiento de su esposa, en declaraciones al The New York Post se apegó al mismo discurso que Baldwin.

“He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”, dijo. La frase no fue al azar. Todavía las autoridades tienen que determinar muchas cosas sobre cómo sucedió todo. Después de 16 años de casado, y con un hijo de 9 años, el viudo espera los resultados de las diferentes pericias y averiguaciones del set de Rust.

El no fue el único medio de la familia que realizó declaraciones. Su madre, Teresa, sostuvo que todavía “hay tantas preguntas sin respuesta”. Al ser consultada por el mismo medio sobre Halyna manifestó: “Era una joven muy encantadora, supe cuando la conocí por primera vez que iba a terminar siendo mi nuera”.

Es que daría la impresión que la familia de Halyna no tiene intenciones, y no culpa tampoco, al actor sino más bien a la producción y en especial a los encargados de la utileria. El padre de Halyna, Anatoly Androsovych, dejo bien en claro eso en declaraciones al diario The Sun en donde directamente libró de culpas a Alec Baldwin. “Matthew decidirá si tomará acciones legales”, informó el hombre. “No podemos creer que Halyna haya muerto”, añadió con profundo dolor.

Por estas horas, de acuerdo a fuentes de la investigación citadas por el medio de espectáculos TMZ, la principal hipótesis apunta al uso fuera de horas de trabajo que se le dio al arma con la que falleció Hutchins. Es que las autoridades sospechan de que esa pistola era usada como un disentimiento, junto con otras armas de la filmación.

Esa hipótesis sostienen que podrían haber dejado munición real dentro de las pistolas y así se explicaría el motivo por el cual no era una “pistola fría” (como denominan en la industria del cine a las armas de utileria sin municiones reales). Sin embargo, esto plantea también un nuevo escenario en cuanto a la participación de la jefa de armas de la producción, Hannah Gutiérrez, y el asistente de dirección, Dave Halls.

Este último declaró ante las autoridades que Gutiérrez le dijo que había tres modelos que podía usar en la escena, le dijo dónde estaban y Halls la fue a buscar. Sin embargo, en todo el proceso, no se habría revisado nuevamente el arma para cerciorarse de que no tenía municiones reales, sobre todo ante el conocimiento de la producción del uso para esparcimiento y práctica de tiro que le daban algunas personas.

A eso se le sumó la decisión de Baldwin de paralizar todos sus proyectos y retirarse de forma preventiva por lo menos un tiempo de la actuación. Sobre todo hasta que termine de esclarecerse el accidente en donde falleció Hutchins y en donde también resultó herido el director del filme, Joel Souza.

La noticia le fue confirmada por fuentes cercanas al actor a la revista People que remarcaron que se encuentra devastado por lo ocurrido al punto tal de que desde el momento de accidente cuenta con asistencia psicológica permanente. Todo esto mientras la autoridades intentan determinar qué fue lo que ocurrió en el set de filmación.