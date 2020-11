El desconsuelo de Sergio Goycochea al hablar de Diego: "No podía entender que estuviera en un cajón"

Sergio Goycochea y Diego Maradona vivieron muchas cosas emocionantes no sólo a nivel futbolístico, sino que también a nivel personal. Ambos habían quedado muy amigos después de que el deporte los uniera, y como estaba muy conmovido por el enorme velorio que se estaba llevando a cabo en la Casa Rosada, el ex arquero no pudo evitar romper en llanto al hablar de la muerte del "Diez".

Goycochea se quebró al hablar de la muerte de Diego Maradona.

"Si me decís a mí, me quedo con la imagen de Diego cantando, bailando sus temas de Rodrigo, y no le estoy faltando el respeto a está perdida", dijo al comienzo de su descargo Goycochea, quien además reveló que asistió al velorio íntimo llevado a cabo durante la madrugada de ayer.

"El lugar estaba en silencio. Pasé de mi mayor alegría a quizás una de mis tristezas más grandes, porque la última vez que había estado en Casa de Gobierno fue en el 90 festejando por el subcampeonado de Italia. 30 años después volví para despedir a ese compañero que tenía al lado del balcón. Es muy fuerte", contó el ex deportista, y no pudo evitar quebrarse.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cuando quiso seguir con su descargo, no pudo y las lágrimas lo desbordaron durante casi cinco minutos, mientras su compañera de piso, la periodista Noelia Antonelli, lo contenía también emocionada.

“Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón”, se sinceró mientras estaba en vivo en la TV Pública.

El ex arquero era uno de los amigos más cercanos de Diego Maradona, y el miércoles pasado, cuando se enteró la noticia de la muerte de su amigo, ya había dicho que le resultaba muy difícil poder expresar con palabras todo lo que habían vivido durante tantos años, no solo en la Selección Argentina, sino luego del retiro y con sus respectivas familias.

“Son muchos años y realmente es difícil expresar en un momento así todas las cosas que uno puede sentir de la relación con Diego, con idas y vueltas, con todo lo que significaba porque era así, amado y odiado, era su vida pero despertaba todas estas cosas”, sostuvo.

Diego Maradona fue velado en la Casa Rosada.

Diego Armando Maradona murió este miércoles a sus 60 años, después de haber sufrido un edema agudo de pulmón por una insuficiencia cardíaca. El fallecimiento del "Diez" ocurrió cerca del mediodía en su casa del barrio privado San Andrés, en Tigre.

A pesar de que al principio se había especulado que el ex deportista había estado despierto durante la mañana del miércoles y que luego se había descompensado, lo cierto es que la fiscalía que investiga su muerte pudo comprobar que Maradona perdió la vida ese miércoles mientras dormía.

Además, recientemente se conocieron dos testimonios claves de la causa, los cuales tienen que ver con dos enfermeros que declararon haberlo visto con vida a las 6.30 y 7.30 de la mañana, cuando hicieron el cambio de turno.

El "Diez" fue velado durante toda la madrugada del jueves en la Casa Rosada, y después, la ceremonia íntima de la cual participaron sus hijas, sus ex parejas y amigos, se abrió al público hasta las 17, cuando finalmente empezó a ser trasladado hacia el cementerio Jardín de Paz de Bella Vista.