El desesperado llamado de Claudia Villafañe y la exigencia a Diego Maradona por una escena de la serie

Hasta para filmar una serie sobre la vida de Diego Maradona se genera polémica. La ficción, bautizada como Sueño bendito, que repasará el recorrido del ídolo del fútbol y que es producida por Amazon Prime Video, siempre estuvo en el foco de las críticas y si bien su estreno -que iba a ser este viernes 30 de octubre, fecha en el que El Diego cumplirá 60 años- fue postergado hasta 2021 a causa de la pandemia, la serie sigue dando que hablar.

Meses atrás, trascendió un documento firmado por el propio DT de Gimnasia, en el que autoriza al gigante de streaming a tratar ciertos y delicados temas de su vida. En pocas palabras, El Diez exigió en el contrato que firmó por alrededor de 100 millones de dólares que se traten, sí o sí, 14 aspectos de su vida que ponen en especial foco las acusaciones que viene haciendo él contra su ex mujer, Claudia Villafañe.

Lo cierto es que estos puntos -que van desde las supuestas infidelidades de Claudia Villafañe al testamento en favor de sus hijas, Dalma y Gianinna, que Diego fue "obligado" a firmar aparentemente mientras su vida corría peligro- molestaron a la actual participante de MasterChef, quien no dudó en su momento en agarrar el teléfono y llamar al padre de sus hijas para reprocharle su actitud.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero el punto que más enfureció a Claudia es, quizás, el más escandaloso de todos: “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”. Algo que Dalma Maradona se encargó de desmentir este jueves. “Con respecto a los puntos, mi mamá habló un montón con mi papá sobre eso", explicó la hija de Diego en una entrevista que tuvo con LAM.

Y siguió: "No los pidió él. Había algunas cosas que mi papá no sabía. De hecho, cosas que dicen de mi abuelo, que son súper graves y obvio que son falsas. Mi mamá le preguntó por qué decía eso si él sabía que no era real, y mi papá le dijo ‘no, yo sé que esto no es real. Obvio que no’. Me parece bien que mi mamá haga saber (que es mentira) y que lo haya llamado a mi papá para decirle y que hayan tenido esa charla".

Según explicó Dalma, la charla que mantuvieron Maradona y Villafañe a raíz de los polémicos 14 puntos que el ex futbolista habría exigido tratar en la serie no terminó en gritos. "Había un montón de cosas de las cuales mi papá no estaba informado. Como este tema de mi abuelo, o que mi mamá no lo dejaba ver a sus otros hijos. Nada que ver. Pero bueno, también es hablar de estos puntos para volver pegarle a mi mamá, es lo de siempre”, dijo.

Y concluyó: “Cuando mi mamá le preguntó por qué los firmó le dijo que no estaban firmados por él. Hay algo que no cierra, pero es una incomunicación que ya sabemos perfectamente de dónde viene y para qué. Es agotador”.

Los 14 puntos que el Diez quiere que la serie muestre: