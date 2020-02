El desesperado pedido de Zulma Lobato: ¿Fue estafada y torturada por un Pai Umbanda?

Lejos quedaron aquellos días felices en los que Zulma Lobato se paseaba por todos los medios de comunicación. Días atrás, la mediática alertó a sus seguidores advirtiendo que estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida. “Quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón y pedir la ayuda de la gente que me quiere. Yo sé que muchas veces he errado o me equivoque”, avisó.

En los mensajes, Zulma le solicita ayuda de manera desesperada no solo a colegas y compañeras de la comunidad LGBTQI+, como Lizy Tagliani y Florencia de la V, sino a cualquiera que pueda darle una mano. “Todos tenemos errores, lo bueno es poder darse cuenta”, se puede leer en el primer mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “Soy una mujer trans de 62 años, con mi perrita Estrella, de 8. Estoy pasando por una situación económica muy complicada, y me hace muy mal a la salud, les pido si me podrian ayudar con alimentos para mi mascota y para mí”.

Según señaló, puede sostenerse, motivo por el cual está hospedada en Mariposas Libres, un centro comunitario y de capacitación para la diversidad sexual de Merlo. “Una semana vivió en el centro comunitario, pero el supuesto representante la llamó hoy y le dijo mil barbaridades”, revelaron desde el establecimiento en un posteo en sus redes.

“Decidimos no manchar nuestra reputación y no queremos entrar en el juego mediático de nadie. Nos comunicamos con la hermana de ella para que por favor la lleve a un centro médico y puedan atender sus inquietudes y que la gente mala no la use sólo por dos minutos de tele que le pueden ofrecer”, sentenciaron en su comunicado.

La palabra del mánager de Zulma: “Fue estafada y torturada por un Pai Umbanda”

Lautaro Reyes, mánager de Zulma Lobato, rompió el silencio y reveló que el impactante mensaje que circuló de la mediática pidiendo comida es falso. “Inventaron un Facebook trucho. Zulma es una persona que ni siquiera sabe abrir los mensajes de un celular. Es falso y lo hizo un Pai que se hace pasar por ella, escribe como si fuese ella y pide ayuda”, contó.

Y agregó, en diálogo con Crónica: “Y al ver eso hablé con una conocida para ver si se pueden contactar con ella, no sé por qué no puedo comunicarme”. Reyes reveló que la mediática “fue estafada y torturada” por un Pai Umbanda que usa su identidad en las redes para ganar dinero.

“Zulma vive de una pensión que recibe por discapacidad y algún que otro show que le puede salir cada tanto, pero como hace poco le extirparon un riñón, no puede trabajar. Sí es real que, como toda persona de clase media baja, necesita una colaboración, pero no para que pongan cuentas de bancos que no están autorizadas por ella”, continuó.

Al final, Reyes explicó que el Pai Umbanda fabricó un vínculo con Zulma cuando la llevó a un centro comunitario y le ofreció un techo. “Pude presenciar en directo cómo este la maltrató verbal y físicamente. Le dijo: 'Andate de mi casa, viejo puto, la gente no te quiere'”, reveló, indicando que tuvo que llamar al 911 y Zulma terminó en la calle. “La tenía encerrada en el lavadero de su casa, a tal punto que no podía hacer sus necesidades”, sentenció Reyes.