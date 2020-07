El desgarrador adiós del ex y padre del hijito de cuatro años de la actriz de Glee

Después de dos semanas de absoluto silencio, el actor Ryan Dorsey utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un posteo a su ex mujer y madre de su hijo de cuatro años, Josey, la fallecida Naya Rivera. "Esto es tan injusto. No hay palabras suficientes que permitan expresar el vacío que tenemos todos en nuestros corazones", reconoció.

Si bien la pareja se divorció en 2017 luego de que el actor la denunciara por violencia doméstica e hiciera público un video en el que se la podía ver a Rivera golpeándolo en la cabeza delante de su hijo, Dorsey participó junto a la familia de su ex mujer durante los diez días de búsqueda en el lago Piru, destino al que había viajado junto a su hijo para navegar y disfrutar del verano en Estados Unidos.

"No puedo creer que esta sea nuestra vida desde ahora. Creo que nunca voy a poder terminar de creerlo. Estabas justito acá. Justo el día anterior estábamos nadando con Josey en la parte de atrás. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir. Estoy agradecido por los momentos que pasamos juntos y por el viaje que unos unió y nos dio al nene más dulce y amable que pudimos esperar", sumó.

El posteo, que ya recibió casi 250 mil me gustas, también abordó el vínculo que mantenían cuando eran pareja. "Me acuerdo que a veces te enojabas y me decías: 'Ryan, ¿podés dejar de chatear?' Ja, ja. Me alegro de no haberte escuchado, porque tengo cientos y probablemente miles de fotos y videos que Josey tendrá para siempre. Sé también que su madre lo amaba más que a la vida y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía".

"La vida se trata de buenos y malos momentos, pero Josey hace que los malos sean un poco menos duros, porque una parte vos siempre estará con nosotros. Nuestro hijo nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo, Meep".

El actor también agradeció los mensajes de apoyo que recibió desde la desaparición del cuerpo de su ex mujer. "A todos los que se pusieron en contacto y que no tuve todavía la posibilidad de responder, quiero agradecerles por el desbordante amor y apoyo que nos enviaron. Sólo voy a decir una cosa final: sé amable con vos mismo, sé amable con los demás. Perdoná, olvidá, no guardes rencor. Si no tenés nada bueno para decir, tal vez tratá de no decir nada. Hay paz en el silencio. El tiempo en la Tierra es precioso y nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Mantené a tus seres queridos cerca y valorá los momentos con ellos".

La actriz se ahogó, pero llegó a salvarle la vida a su hijo Josey

Las autoridades del estado de California confirmaron que, de acuerdo al resultado de la autopsia, la causa de la muerte de la actriz de Glee fue "ahogamiento accidental". "No hay indicios en la investigación de que las drogas o el alcohol hayan cumplido un papel en la muerte de la difunta, pero las muestras serán sometidas a pruebas toxicológicas", confirmaron los investigadores; quienes señalaron que los hallazgos de la autopsia son consistentes con un "ahogamiento".

La actriz estuvo desaparecida cinco días, después de salir a navegar al Lago junto a su hijo de cuatro años. La embarcación fue encontrada con el menor durmiendo en la misma, pero nada se sabía de la actriz. Es por eso que resultó clave el testimonio de su hijo.

"Tras hablar con el niño, supimos que nadaron en el lago en algún momento del día. El pequeño describió que fue ayudado por su madre para subir al bote y que lo empujó desde atrás hasta la cubierta", señaló Bill Ayub, jefe de la Policía.

La hipótesis ahora es que la actriz logró subir a su hijo al bote antes de que la corriente volviera a arrastrarla. "No hay indicios de que esto sea un asesinato y no hay indicios de que se trate de un suicidio. Ella debe haber reunido la energía suficiente para llevar a su hijo al bote, pero no para salvarse".