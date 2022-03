El desgarrador mensaje de Lizy Tagliani y el palazo de la nueva novia de Leo Alturria: “Da pena”

Hace tan solo dos meses, Lizy Tagliani blanqueó que su noviazgo con Leo Alturria había llegado al final. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram y, desde entonces, las especulaciones sobre la ruptura de la pareja fueron muchas. Desde un pedido de Leo para separarse, una dura pelea por la que Tagliani decidió ponerle un punto final hasta una supuesta infidelidad de ella.

De hecho, Alturria escribió en sus redes sociales cuando alguien le preguntó si quería volver a formar una pareja. "Si te gustan estilistas, acá estoy....No tengo la plata de Lizy, pero tengo el sentido del humor", le escribió una seguidora. Alturria le respondió: "No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel. Nada más". Una dura indirecta a Lizy.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora esta historia de amor ha sumado más capítulos. Al parecer, Leo ya se habría enamorado de otra mujer. O al menos eso es lo que afirman desde su círculo íntimo. Su nombre es Antonella, tiene 30 años, es oriunda de Luján y trabaja en una farmacia. El romance con Alturria cobró fuerza cuando ella publicó una foto en sus redes sociales junto a él.

Pero hay más ya que la joven dio su primera nota en los medios y afirmó: “Empezamos a hablar por Instagram hace unos meses. Él es muy buena onda, es lo más. Él vino para acá, hemos salido. Yo suelo ir para allá”.

Esa noticia le cayó feo a Lizy, quien al enterarse de la nueva aventura amorosa de su ex, se quebró durante una entrevista y decidió abandonarla. Tras huir del cronista de América, Lizy eligió hacer público un mensaje de audio, en el que afirmó: “Me cayó como una patada, como una puñalada en el medio del corazón, porque yo lo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma, yo me siento parte de su familia y amo a su familia”.

Y siguió: “Además, hace un tiempito que estamos hablando, que nos vemos. Antes de que se vaya a Córdoba hicimos una cenita re linda, donde nos dijimos cosas muy lindas y donde estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo, pero que termine de la mejor manera porque es alguien muy importante en mi vida”.

Enseguida, mientras lloraba, Tagliani dijo: “Yo me siento muy sola. Entonces cuando me dijeron eso, casi me muero. No podía creer lo que me estaba pasando, pero además quiero decir que yo no tengo nada que ver esto. Esto es una historia de él. Él me dice que es mentira, pero si es verdad o es mentira, no es responsabilidad mía. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. De salir con quien quiera y no es algo que me pertenezca”.

Y sumó: “Yo cuando escucho que se dicen cosas feas de él es como si las dijeran de mí porque él es parte de mi vida”, dijo, mientras lamentaba su reacción frente a las cámaras del ciclo de Flor de la Ve. “Y si podés, discúlpate con el notero por la reacción que tuve. Yo no soy así, pero estoy muy triste".



El video de Lizy y la respuesta de la nueva novia



Más tarde, la conductora realizó otro descargo dedicado a su ex novio. En esta ocasión utilizó su cuenta de Instagram, en donde dijo: "Gracias por los mensajes, por los consejos. Los leo, escucho a mis amigos y lo que dicen en los programas, pero siempre soy la que escucho mi corazón y decido qué tengo ganas de hacer".

Y siguió: "Si tengo ganas de seguir intentando y después me equivoco, bueno, me lo advirtieron. Pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado. Yo sé quién es Leo. Sé que es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación y que el vínculo sea el que tenga que ser. De amigos, de primos, de buenos conocidos, de pareja".

Al finalizar, Lizy también afirmó: "El amor que yo le tengo es muy grande. Me gustaría buscar una forma de ser buenas personas y de encastrar de alguna manera nuestras vidas. Si no funciona, apretón de manos, beso y si algún día la vida nos cruza, ‘hola, ¿cómo estás? Y chau’". A la publicación le adjuntó la frase: "Gracias por tanto cariño soy muy feliz por tenerlos. Me explota el corazón de tanto amor que me dan. ¡Qué vida bendecida me tocó! Gracias, de verdad".

Pero a la nueva novia de Alturria no le importó el desconsolado llanto de Tagliani. Sin dudarlo, le dedicó un duro palazo a la ex novia de su actual pareja. “Hay despecho por parte de ella”, fue lo primero que lanzó. Y agregó: “Creo que no es nada de todo lo que dice ella. Yo no sé bien cómo es la interna. Él algo me contó, pero no creo que sea así, como dice ella. Para mí, que hay un poquito de despecho por ahí o algo”.

Y por último dijo sobre Lizy: “Ella lo quiere, y por eso subió un video diciendo que es el amor de su vida y la verdad es que me da un poco de pena. Me da pena. Yo la re entiendo como mujer. la verdad es que me da un poco de pena. Yo la re entiendo como mujer”.