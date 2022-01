El desgarrador posteo de Paula Chaves por la muerte de su mejor amiga: “Aprendimos de tu valentía”

Son horas de profundo dolor para Paula Chaves. A veces, la vida da estos golpes terribles y que no tienen ninguna explicación. Es que hoy por la mañana, la conductora de Telefe recibió la noticia que menos esperaba: Lini, su mejor amiga, murió en la madrugada del miércoles.

Para despedirla, Paula utilizó su cuenta de Instagram para hacerle un breve homenaje. Y el mensaje que publicó fue tan desgarrador que tuvo miles de Me gusta pero también mensajes de apoyo, de contención y sobre todo de mucho amor.

En la primera imagen, Chaves dio a conocer una foto en la que se la ve dándole un beso en la mejilla a su amiga, mientras sostiene en sus brazos a una de sus hijas. Además, agregó la frase: “Te amo, Bicho… Buen regreso a la Fuente. Que tu alma alegre vuele alto”.

La siguiente foto es otra en la que las dos están en una pileta, durante el verano pasado. Sonrientes, ambas demuestran la felicidad de aquel momento compartido. Y sumó el siguiente texto: “Acá quedamos los que aprendimos de tu valentía y ganas de vivir. Te amo infinito, mi hermana de la vida… Esa hermana que elegí y volvería a elegir. Gracias por cada una de tus palabras. Vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia”.

El emocionante texto continuó con las siguientes palabras, que dieron a entender que la conductora es muy creyente: “Yo te voy a buscar… voy a conectar, con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido”.

Además, la esposa de Pedro Alfonso y mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, escribió “Me pongo la música fuerte, me tomo un Fernet y brindo al cielo, porque acaba de subir el ser mas bueno y noble de la Tierra… Buen regreso a la fuente Bicho. Te amo infinito”.

La publicación tuvo miles de palabras de aliento de los seguidores anónimos de Chaves pero también de famosas como Nancy Dupláa, Agustina Cherry y Geraldine Neumann. En tanto, Josefina De Gregorio amiga en común con Lini, escribió: “La persona más alegre que conocí en mi vida. Buen viaje Lini, cuánto que aprendí de vos”. Por su parte, Pedro escribió: “Tan buena y noble. Se va a extrañar muchísimo”.



Esta no es la primera vez que Paula debe hacerle frente a la pérdida de una amiga. En febrero de 2012, hace casi 10 años, Jazmín de Grazia, la hermosa y simpática modelo, falleció en su casa y fue encontrada muerta unas horas después.

Sobre esa muerte, Paula habló muchas veces. Pero hubo un momento en especial en el que sintió conexión con Jazmín. Todo ocurrió el 4 de julio de 2020, durante el parto de Fiipa. Es que ese día comenzó con contracciones y coincidía con el cumpleaños de De Grazia.

En una entrevista relató: "Me hice muy amiga y la extraño mucho. Filipa nació el mismo día que Jazmín. Yo tenía fecha para los últimos días de junio, semana 40, pero se pasa y llega la semana 41. Empiezo con contracciones el 4 de julio y digo, 'es el mismo día del cumpleaños de Jazmín'. Yo no podía creer lo que me estaba pasando porque siempre se te adelantan los partos, pero esta vez se me pasó".

Y relató: "Llegó a la habitación después de un parto espectacular, con la oxitocina allá arriba, feliz de la vida. Pedro ya estaba durmiendo cuando a las dos de la mañana se va el médico y yo quedo en la cama con la beba y las hormonas al máximo", recordó y sumó: "Había una chica en la pieza, que es la que me estaba esperando y desde la cama le digo: 'Muchas gracias, te agradezco que te hayas tomado tu tiempo para quedarte acá', porque no había casi nadie en la clínica".

Para finalizar relató el momento mágico en el que sintió la presencia de Jazmín: "Estaba re agradecida con esta enfermera, que hasta me acompañó al baño, y por ahí le digo: 'Te hago una pregunta: ¿cómo te llamás?'. Se da vuelta y me dice Jazmín", reveló para asombro de todos los que estaban en el estudio. "No me olvido más. Pedro se sacó el barbijo y un antifaz que se había puesto y me dice: 'No lo puedo creer'. Ahí, a las tres de la mañana, le mandé un mensaje a Ricardo, el papá de Jazmín, y le conté esto. Sentí que ella estaba ahí, totalmente. Cuando la enfermera se dio vuelta y me dijo el nombre, me acuerdo que estaba oscuro y que entraba un halo de luz desde el pasillo".