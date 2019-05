Charlotte Caniggia sabe como animar la previa en la pista del Bailando. Antes de demostrar sus dotes en el baile, sorprendió con sus picantes declaraciones sexuales y hasta se animó a revelar intimidades de su noviazgo.

Todo empezó en un tono suave. Charlotte se mostró relajada y sin problema de hablar de su lado más sexual. Marcelo Tinelli primero le preguntó si su nuevo novio le decía "te amo" y ella le respondió: "No, todavía no. Además, al principio en una relación todo es sexual". Estalló la primera bomba. Su comentario abrió la puerta de la curiosidad del conductor y desde ese momento se convirtió en un confesionario.

