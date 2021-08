El desopilante video de Alicia, la abuela de Cande Ruggeri: imitó (y castigó) a todos en La Academia

Después de desembarcar en la pista de ShowMatch de la mano de su nieta, Cande Ruggeri, Alicia sorprendió a todos con un video en el que se la puede ver imitando a todo el jurado de La Academia e incluso se animó a parodiar a Marcelo Tinelli.

El video fue colgado en redes por la propia Ruggeri, quien no dudó en capitalizar la simpatía que generó en la audiencia la presentación de su abuela en el certamen artístico de El Trece. "Bueno, a mí me gustó; lo único es que me parece que lo viniste a practicar pocas veces. Las chicas son así, se enojan cuando uno les pone un puntaje bajo, pero no se esmeran; y cuando lo comento en Los ángeles de la mañana, se enojan. Un cuatro", fue la imitación de Ángel De Brito.

Sentada desde el estrado del jurado, también se animó a imitar a Carolina "Pampita" Ardohain: "A mí no me parece bien lo de los reemplazos, porque aunque estén doloridas, yo he bailado con una costilla astillada; así que mi nota es esta: cero". La imitación de Guillermina Valdés fue mucho más light, lo que generó algunas críticas en redes: "A mí me encantó, para mí lo hicieron hermoso. Se nota que se esmeran. Lo hicieron muy lindo, mi nota es un siete".

Al momento de imitar a Jimena Barón, la abuela Ruggeri volvió a mostrar su acidez: "En realidad a mí mucho no me gustó. Estuve viendo que le falta swing, no sé; para mí, esta vez, no me gustó. Cuatro". Al momento de parodiar a Hernán Piquín, con quien bailó en el certamen, Alicia bromeó: "Tenemos a la abuela de Cande bailando. Marcelo, es profesora de danzas, no sé si lo sabías. Mirá el truco que le hizo hacer, pero se quedó corto; la abuela puede hacer mucho más. La voy a ayudar y voy a hacer un truco con ella. La abuela es una genia. Mi puntaje es, ¿qué le puedo poner? Si hubiera once, le pongo once; pero le voy a poner un diez".

La abuela cerró el video con una imitación de Tinelli, como era de esperarse: "¡Buenas noches, América! Acá estamos otra vez en La Academia. Les voy a presentar al honorable jurado: el señor Ángel De Brito, la señora Carolina 'Pampita' Ardohain, la señora Guillermina Valdés, la señora Jimena Barón y el señor Hernán Piquín".