El después de Gran Hermano: los nuevos trabajos de cada uno de los participantes

El lunes 17 de octubre comenzó a cambiar la vida de los 20 participantes que ingresaron con un bolso lleno de competencia, ilusiones, compañerismo, ganas de ganar y llevarse el mundo por delante tras ingresar a la casa más famosa. Gran Hermano le abrió la puerta a ellos no sólo en el mundo televisivo, sino también para cambiar su vida para siempre. Ninguno es lo que era antes de aquella noche en donde las luces se encendieron y el show comenzó.

Por eso, ahora que finalizó y que tuvo a Marcos como ganador, empezó el momento de escribir el camino de cada uno para ver como seguirá de ahora en más su vida y a qué se quieren dedicar o para qué lado quieren apuntar tras la fama y la popularidad que supieron ganarse.

Uno de los participantes más polémicos de esta edición fue Tomás Holder. El oriundo de Rosario ingresó a la casa ya con cierta llegada en redes sociales, debido a que sabía que quería dedicarse a una carrera mediática basada en sus redes sociales y en su imagen, pero en la casa duró tan solo una semana: el público lo traicionó. Aun así, cuando todo parecía indicar que su futuro ya estaba escrito como influencer, decidió desviar el foco y finalmente se lanzará como cantante.

El lunes por la tarde, publicó en su Instagram un pequeño video que ya había subido a su perfil de TikTok, donde se muestra frente a un micrófono cantando su nueva canción, que todavía no tiene fecha de estreno. “¿Rompemos?”, preguntó.

“Cada tincho tiene su mili, la nena usa mini. La estoy mirando y le compro un mini. El Dm explotao’, conciertos de Tini, ella no es miel pero la como igual que Winnie. Su ex se fue, y yo vine”, se lo escucha cantar.

Sin ir más lejos, no es el único que se dedicará a la música, sino que ya había ingresado a la casa una participante con el mismo interés y que, con todo el revuelo que causó, reafirmó sus ganas de convertirse en una estrella pop. Camila Lattanzio, que ya tiene una canción oficial sonando en todas las plataformas digitales, llamado “Sola solita”, lanzará su segundo single en este mes y sueña con realizar su primer show.

La finalización de Gran Hermano y la sorpresiva llegada de ShowMatch de la mano de Marcelo Tinelli por canal América, les vino como anillo al dedo a algunos participantes para poder formar parte del reality de baile y seguir teniendo presencia en los medios de comunicación. Además, el conductor amplió en una entrevista que le encantaría contar con ciertos participantes tanto como jurado como también de bailarines.

Uno de ellos es Alfa. Walter, quien lidió con ser el “padre” de la casa, ya que a sus 60 años era la persona más grande del hogar, quien se encargaba de cocinar, mantener el orden, limpiar y tratar a –casi- todos como sus hijos, se convirtió en uno de los personajes más polémicos y que más dio que hablar en toda la edición, por sus anécdotas con famosos y diversas celebridades con las que tuvo contacto y citas a lo largo de su vida, incluso con Tinelli.

Por eso es que, el ex presidente de San Lorenzo lo pidió exclusivamente para su programa, pero, si bien la idea de Alfa es seguir siendo parte de los medios, por ahora rechazó la oferta.

“Marcelo se contactó, quiere tenerme con él. No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él. Y es muy fuerte que me pase todo esto a esta edad” No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que tuve que hacer ahí... ¡Fue terrible! Soy de madera. Yo jugué al rugby y soy un tipo más rudo. No sé bailar nada”, aseguró.

A pesar de su negativa, no fue el único convocado, sino que, quien también formó parte de aquella invitación fue Julieta Poggio. La finalista del programa, antes de ingresar se dedicaba a dar clases de danza, y dijo que le encantaría que el programa la ayude a dar el salto que le falta para dedicarse a la comedia musical. No es de su mayor interés formar parte de los medios, pero sí poder explotar todo el talento que lleva consigo misma.

Y las vueltas de la vida, probablemente, la puedan ayudar a cumplir uno de sus sueños formando parte de Showmatch, donde Tinelli admitió que le encantaría contar con ella como bailarina. A pesar de ello, la ex participante, admitió que es algo que quiere hacer, pero que todavía el llamado no existió.

Aun así, Julieta confesó que antes de ingresar a la casa más famosa, soñó con ser parte del Bailando y hasta se acercó a dos castings. “Yo hice un casting para ser chica ‘ShowMatch’ en su momento. Hice dos, uno que al final fue la pandemia y no se hizo y el segundo me caí en la pirueta. En la doble pirueta me trabé el taco. No tenía que ser”, confesó.

Por su parte, Romina Uhrig ya ingresó con un perfil bastante dedicado en su vida, ya que fue diputada nacional, por lo cual se dedicaba totalmente a la política y, ante eso, todo parecía indicar que al salir lo iba a potenciar aún más pero su vida dio un giro y admitió que por ahora quiere mantenerse alejada de todo lo que hacía antes, para poder estar dentro de los medios de comunicación.

“Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas en los medios. Hoy digo que no voy a ser candidata, porque quiero esto en mi vida", sentenció.

No obstante, quien ya se estableció dentro de los medios y en todo lo que tienen que ver el show y espectáculos y ya parece tener un lugar dentro de uno de los programas más vistos es Constanza Romero.

Más conocida como “Coti”, fue una de las jugadoras que se llevó todas las miradas en el programa por su juego y su carácter fuerte con todos, y quien también lo supo aplicar por fuera del reality para generar aún más llegada. Es por ello, que ya fue llamada por Ángel De Brito para formar parte de LAM.

El conductor compartió en sus redes sociales que quiere tener de panelista en su programa a la ex participante del reality, que Coti le dio el sí y que solo queda esperar que quien la representa la autorice a formar parte del programa que se emite todos los días por América.

Finalmente, el único que ya tiene su futuro asegurado y ya cumplió su sueño, gracias a Gran hermano, es Thiago Medina. El joven oriundo de González Catán aseguró que ya realizó uno de sus grandes proyectos: abrió su propia verdulería.

El lunes al mediodía, Thiago realizó la inauguración de su propio negocio llamado “Verdulería Thiago”, ubicada en el Barrio Villa Unión en Laferrere. “Cumplí mi sueño. Me anoté en el colegio. Ahora le estamos metiendo a la verdulería y vamos a ver qué pasa. Estoy contento porque lo pude hacer”, expresó.