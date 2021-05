El desubicado tuit de El Dipy tras enterarse del romance de su ex y Gastón Pauls: “¿Con ese adicto en recuperación?”

En 2017, al mismo tiempo que cumplía el sueño de convertirse en participante de Bailando por un sueño, David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy ingresaba de lleno a una crisis de pareja. Finalmente, el mediático y su pareja Mariana Diarco le pusieron un punto final a su matrimonio en 2020.

El Dipy contra Gastón Pauls.

En aquel momento, El Dipy conocía la fama y también dejaba un poco de lado su oficio en la cumbia. De esa manera, le dio paso a su costado como militante político: mientras el gobierno de Mauricio Macri se desmoronaba y hacía entrar a Argentina en una grave crisis económica, El Dipy se mostraba como un orgulloso votante de Juntos por el Cambio y un enardecido defensor de esas políticas.

Eso lo llevó a una alta exposición mediática en los medios de comunicación. De cantar en programas de cumbia y recorrer la noche bailantera, Martínez saltó a los programas políticos y de interés general. Se había convertido en un personaje llamativo para muchos periodistas que no se animaban a decir lo que él decía.

El Dipy y su ex Mariana Diarco discutieron en Twitter.

Para colmo desde las redes sociales y en Twitter en particular, El Dipy comenzó a cosechar seguidores (de todo tipo), donde destila su odio contra el Gobierno de Alberto Fernández. Pero, mientras en su vida pública crecía día a día, en la intimidad, su matrimonio ya tenía fecha de vencimiento.



En una entrevista, El Dipy admitió que jamás pudo manejar la mentira. “Yo en un momento de mi vida tuve una enfermedad que era mentir mucho. A veces le mentís a la gente y ni siquiera sabés por qué lo estás haciendo. Les mentí a mis viejos, a mi hijo y a mi mujer, mucho, muchísimo”, remarcó el ex participante de Showmatch.

Y continuó sobre su relación con Diarco: “Nosotros hace seis años que estamos juntos y hace dos años que estamos bien. Nunca estuvimos bien. En vez de hacer las cosas bien, arranqué mintiendo. Cuando me quise poner las pilas, ya no me creía nada. Mentir es una enfermedad, estaba enfermo y me di cuenta cuando la vi llorar más de la cuneta”.

En aquel momento, el mediático se reconoció como un “mentiroso serial”. Y agregó: “Llegue hasta el punto que me comencé a creer mis propias mentiras. Era un mentiroso profesional, pero hoy no lo hago más. Quizás ahora, a veces oculto para no llegar a una discusión ahora”.



Hace algunos meses, cuando Diarco fue contratada por Crónica TV para comenzar un nuevo recorrido profesional, la pareja terminó. Hasta 2019, el amor entre ellos sobrevivió a las crisis. Más que nada para hacerle la vida fácil a su hijo Valentín, de cuatro años. Pero eso se acabó. Al parecer, el cumbianchero no quería que ella trabajara. Las diferencias y las constantes discusiones fueron suficiente para finalizar la relación.

Pero Diarco se llevaría una grata sorpresa en la señal de noticias. En su trabajo se reencontraría con el amor. Desde hace algunos, los rumores la vinculan con Gastón Pauls. Apenas se supo, ella afirmó que le parece un "lindo chico". Aunque aclaró que no están saliendo, desde sus redes sociales dejaba entrever que algo pasaba.

La modelo y ex pareja de El Dipy comenzó a compartir varias publicaciones del actor sobre su trabajo, acompañándolas a veces con afectuosos emojis. Estas réplicas a su vez eran compartidas por Gastón en su cuenta.

En otra ocasión, Mariana publicó un video en el que canta una canción dedicada a alguien con ojos claros. "Todavía no sé si son verdes o azules, te miré tan profundo que no vi el color", puede oírse en la letra.

La soltería de Pauls comenzó hace algunos meses. En septiembre del 2020, su noviazgo con Camila Canicoba Jaimes llegó a su fin. El actor que es padre de Muna, de 11 años, y Nilo de 8, fruto de su relación con Agustina Cherri, que llegó a su fin en el 2012, creyó que lo mejor era dar por terminada esa relación y abocarse de lleno a su lado profesional. Pero la vida parece haberlo sorprendido.



Finalmente, el inicio del noviazgo entre Diarco y el conductor del programa de Crónica, Seres Libres, llegó a oídos de El Dipy. Y desde que allegados a su ex pareja se lo reconfirmaron, el mediático estalló de bronca de manera insólita.



Con un tono muy machirulo y con excesiva acidez contra Pauls, El Dipy le escribió en Twitter a la madre de su hijo: "No soy de romper las bolas con esto Mariana, ¿pero de verdad? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo?”.



Y agregó, con tanto machismo como malicia: “No me gusta que mi hijo este cerca de una "montaña rusa" (novela de que la formó parte). Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener... Pero con mi hijo, no".

Por supuesto, Diarco no se quedó callada. “@eldipypapaok: Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo”, comenzó la respuesta de la ex vedette, con dureza hacia su ex pareja, con quien salió durante ocho años.

“Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo. estoy segura. Beso.”, disparó Mariana, dando a entender que el cantante de cumbia mantiene un romance con una famosa.

¿De quién se trataría? Por lo que sospecharon los seguidores de Twitter de Diarco y El Dipy, sería nada más y nada menos que Viviana Canosa. ¿De dónde sale ese nombre? Es que la conductora y El Dipy no sólo comparten su afición política por Macri y en contra del Gobierno Nacional sino que él ha sido invitado en varias ocasiones a su programa.