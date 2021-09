El detalle de la mansión de Juanita Viale que la dejó contra las cuerdas: ¿nos mintió a todos?

Una más y van. Juanita Viale hizo de su culto contra la televisión una de sus banderas mediáticas más importantes, incluso siendo ella actriz y trabajando desde hace más de un año y medio como conductora para reemplazar a su abuela durante la pandemia.

Sin embargo, pese a que la nieta de Mirtha Legrand aseguró hasta el cansancio que en su casa no hay televisores, lo cierto es que la publicación de las fotos de la inmobiliaria con la que la actriz busca vender su fastuosa mansión de zona Norte la dejaron contra las cuerdas: se puede ver al menos un plasma en la cocina.

Juanita puso a la venta su mansión con jacuzzi y cinco baños: pide casi 1 millón de dólares

Quien se percató del detalle fue el periodista Guido Zaffora. "Juana se jactaba de que no tenía televisor en su casa y yo estuve investigando. Tengo la prueba de que Juanita nos mintió a todos", sostuvo en el ciclo Es por ahí.

Atento a lo irrefutable de las pruebas, Guillermo Andino intentó tener un poco de piedad y se preguntó si no se trataba en realidad de un monitor con el que pudiera vigilar las cámaras de seguridad de la propiedad: "No te quiero bajar la libido, pero te averiguo si es un televisor o un monitor en donde seguís cada una de las cámaras que están en la casa".

Cinco años atrás, cuando Juanita visitó el ciclo de su abuela en calidad de invitada y escoltada por su hermano Nacho Viale, la propia conductora le preguntó: "¿Por qué no tenés televisión en tu casa?". La actriz no titubeó a la hora de responder: "No veo nada, mi tiempo libre es acotado y cuando tengo tiempo libre, leo".

"¿Pero tus chicos no quieren ver televisión? Cuando vienen a casa les gusta", le espetó en vivo. "Sí, yo sé que cuando van a la casa de todos, menos a la mía, miran televisión. Pero en casa no", resistió ya visiblemente incómoda Juanita.