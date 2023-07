El detrás del viaje urgente de Maxi López y la furia de Lanata: "Los que mean agua bendita..."

En medio de terribles rumores sobre la salud de Wanda Nara, Maxi López llegó a la Argentina para estar con sus hijos y disfrutar juntos tiempo de calidad. En su arribo al país, el ex delantero habló con la prensa, no se refirió a la situación de Wanda, pero sí disparó contra Jorge Lanata, el periodista que develó durante la semana pasada que la aflicción de su ex pareja sería leucemia.

"Me gustaba lo que hacía Lanata, pero me parece que con esta se equivocó mal, porque no sabe que hay cinco hijos atrás. Le faltó un poquito de empatía", aseguró López sobre el conductor de El Trece. "Para mí le erra. Me parece que cualquier tipo de noticia de este tipo tan personal, me parece que por respeto tiene que salir a hablarlo la otra persona, y si tiene que decir algo, lo tiene que decir la persona", agregó en su reclamo ante Farándula Show.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Respecto al padecer de la madre de sus tres hijos, Maxi informó que es ella la que tiene que hablar sobre lo que atraviesa. "No quiero entrar en polémicas. Yo pienso en mis hijos, nada más", precisó el ex futbolista, quien destacó que estar con sus tres retoños es su principal prioridad. "Voy a llegar ahora a casa a verlos a ellos. Vengo a la Argentina por ellos", confesó, antes de añadir que haría "lo que sea necesario" para que estén bien.

Tras su llegada, aparecieron dos videos donde se ve a López en plena paternidad. Primero uno que subió a sus historias de Instagram, donde filma cómo sus hijos juegan al fútbol tenis felices y hasta le piden que intervenga para impartir justicia en las jugadas divididas. Tras eso, también la cuenta de Gossipeame subió una imagen de los cuatro mientras realizaban una compra en un supermercado de Nordelta.

Quien se refirió a todo el evento que lo puso contra las cuerdas de lo mediático fue el mismísimo Lanata, quien se refirió a la revelación que dio el viernes en su programa en Radio Mitre, y que desató "una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos". "Lo primero que quiero decir es frío y profesional. Chequeé la noticia antes de darla. Era cierta", insisitió el especialista en periodismo político y de investigación.

"Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. Preguntar, ¿cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre", opinó Lanata.

Luego comenzó a criticar con más dureza a quienes hicieron leña del árbol caído, a partir de la actitud profesional que le reprobaron. "Lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho, y hablo de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado, hablando de ética y de códigos profesionales. Y es terrible, porque son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja que tiene hijos menores, o que difunden falsas filiaciones, o que exponen -paso hace poco- a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres", cuestionó Lanata.

"Yo no espero moral de la televisión" continuó el periodista. "Tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas, porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas, me hablan de ética profesional. Mírense al espejo, vean los programas que hacen", contraatacó.

"Los que mean agua bendita, me acusan de transgredir. '¿Es en serio?', me dicen. Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo", acusó. "El viernes di una información sensible al aire. Averigüe antes de darla. Para mí, ahí se terminó la historia. Eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga. Lo que no creo es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez", concluyó Lanata.

El jueves por la tarde Wanda se internó en el Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor abdominal. Los estudios determinaron cierta gravedad y el hermetismo por parte de ella, en redes y ante los medios, fue casi total. Las especulaciones se soltaron y crecieron aún más, luego de que el viernes, y tras los dichos de Lanata, Andrés Nara estuviera en Polémica en el Bar dando a entender que lo que le sucede a su hija requiere un tratamiento.

Por estas intervenciones, el progenitor fue castigado muy duramente por Zaira, quien le pidió al hombre encarecidamente que se llame a silencio y no cuente nada sobre la salud de su hermana.