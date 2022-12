El Día D de Wanda: el puntazo final a Icardi y el "operativo blanqueo" con L-Gante

La montaña rusa de emociones que significa la vida de Wanda Nara en este momento, sólo se compara con aquellas semanas en las que, tras blanquear su separación de Maxi López, sorprendió a todos y comenzó una nueva relación con el amigo del padre de sus hijos, Mauro Icardi.

Es que, 10 años y dos hijas después, su relación con el delantero del Galatasaray se terminó, después de la tormenta de crisis que intentaron sobrevolar después del affaire del futbolista con Eugenia "la China" Suárez. Al mismo tiempo, esta noche la rubia celebra su cumpleaños -que es mañana- y ese fue el motivo original del regreso de Icardi al país, junto a todos los hijos de la empresaria.

Y como la venganza es un plato que se come frío -y en eso Wanda tiene experiencia-, la representante eligió esta fecha tan especial en su vida para oficializar su romance con el cantante L-Gante, con quien ya había estado vinculada durante su estadía en la Argentina de hace tres meses.

"Se viene algo grande que dará que hablar", aseguró el periodista Damián Rojo, quien fue el que deslizó que su cumpleaños 36 sería el lugar donde ella daría a conocer una verdad que muchos negaban y otros afirmaban.

Uno de los problemas por los cuales Wanda no lo hizo antes son los detractores de la pareja. Y no por quienes puedan criticarla en las redes sociales. Lo que le pesa a ella son las opiniones de su familia, fundamentalmente su madre Nora Colosimo y su hermana Zaira, quienes no aprobarían a su nuevo compañero.

L-Gante también viene de alimentar la versión de que se oficializará el romance. Ya que durante una entrevista que le realizó el influencer Grego Rossello en su programa Red Flag de Luzu TV, este le preguntó al trapero sobre el regalo que le iba a dar a la rubia.

"Estoy complicado con el regalo. Ella misma me dijo '¿qué me vas a regalar?, que sea algo que no me pueda comprar’", contestó en aquel momento, lo que dejó en claro que, con el buen pasar económico de la modelo, son pocas las cosas que se encuentran en esa lista.

"Realmente, están saliendo", confirmó por su parte el panelista de Mañanísima Pampito, cuando en el programa dieron a entender que Mauro había venido a Buenos Aires en busca de ella.

Ya son muchas las voces que lo afirman. Pero hoy a la noche será el Dia D de Wanda y confirmará el romance con L-Gante. Una vuelta más en la montaña rusa de emociones que es su vida desde que le llegó la fama.