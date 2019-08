El día de furia de Sol Pérez: críticas por su nominación a los Martín Fierro y un romance inesperado

A principios de julio, el productor Guillermo Marín publicó un sorpresivo comunicado dando a conocer que se había separado de Valeria Archimó, luego de ocho años de amor y una hija en común: Ámbar. “Lamentablemente, la vida a veces te desgasta por situaciones de convivencia que se van acumulando”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y sumó: “Para no dañarnos, no dañar a la princesa, hemos pasado muchas crisis pero nosotros somos de preservarnos. Tengo la suerte de haber tenido una nena con una mujer excepcional, madraza y buena madera…De mi parte, no tengo otra relación y pongo las manos en el fuego que ella tampoco”, rezaba parte del mensaje del empresario.

A casi dos meses de aquel mensaje, este jueves en el programa Flor de Tarde, el ciclo que conduce Florencia de la Ve por la pantalla de Ciudad Magazine, dieron a conocer que el productor habría vuelto a apostar con una famosa modelo. Fue el panelista de La jaula de la moda Mariano Caprarola, quien estuvo invitado al programa y no dudó en lanzar el un rumor.

“Productor y vedette. Ella es rubia y él recién separado. Yo creo que el verano de revista trajo esto. Nació el amor. Ella es muy conocida, de veintipico, patinadora. Esto va a explotar en cualquier momento”, comenzó en forma enigmática el asesor de moda.

“Ella es chica de tapa y ha estado en las mejores revistas. Él produce más que nunca y siempre tuvo parejas famosas. Por lo menos, dos son conocidas. Ella hace televisión y cambia el teatro de revista por la comedia. El empresario es el señor Guillermo Marín y ella es Sol Pérez”, contó.

Según Caprarola, la ex Chica del clima y Marín estuvieron a los “arrumacos”. “Ella lo va a negar y él se va a enojar conmigo. Valeria Archimó contó que estaban separados hace un tiempo ya”, completó, ante la sorpresa de todos en el programa que conduce De la Ve.

Desubicado de mierda @mariancaprarola ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mi. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores. — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 29 de agosto de 2019

Lo cierto es que la reacción de Sol no se hizo esperar y no solo negó esta información, sino que además cargó con furia contra el asesor de moda. "Desubicado de mierda @mariancaprarola. Ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mí. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores", escribió la modelo, furiosa por la versión, en su cuenta de Twitter.

El descargo de Sol Pérez ante las críticas por su nominación a los Martín Fierro

La nominación de Sol Pérez al Martín Fierro de Cable generó todo tipo de cuestionamientos y críticas de parte de sus colegas. Sin ir más lejos, Nacho Goano se quejó de que el nombre de la modelo apareciera el nombre de Sol junto al de Luis Piñeyro en la categoría Mejor Magazine.

"Los Martín Fierro son premios a los que le importa quienes van a la fiesta de entrega y no cuáles son buenos programas. Es así desde siempre. Puede que no seamos los más atractivos para ocupar una mesa en la fiesta de premiación”, disparó a través de las redes sociales.

Pero este jueves en Involucrados, Sol hizo su descargo y se defendió: "Venimos trabajando mucho y la remamos. Estoy muy contenta con mi trabajo y laburo un montón para tener lo que tengo. Nunca nadie me regaló nada. El error está en fijarse en el otro y no decir 'vamos a ver qué podemos hacer para el año que viene estar (en la lista de nominados)'".

Por último, calificó de “cobarde” la actitud de Goano de “criticar a un compañero que también cumple un horario y la rema. Con Luis casi nos quedamos sin trabajo cuando Pampita se fue y por suerte Kuarzo nos dejó el espacio. Encima decir que rosqueamos cuando nunca rosqueamos nada...Hablar de un equipo de trabajo que se rompe el lomo me parece cobarde”, cerró.