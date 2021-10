El día después de la tormenta: del video de Maxi con sus hijos, a la súplica de Icardi en redes

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi se desató el sábado por la tarde, y desde entonces no pararon de aparecer diferentes versiones y rumores acerca de lo que verdad pasó entre el delantero del París Saint Germain y la China Suárez.

Según dejó trascender la rubia, lo que ocurrió es que encontró unos chats íntimos entre su esposo y la actriz, y por eso decidió separarse de él y comunicarlo a través de las redes sociales, donde afirmó: "Otra familia que destruiste por zorra".

Desde entonces empezaron a pasar cosas impensadas. Primero salió a la luz la versión, contada por Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, de que Suárez y Benjamín Vicuña se había separado por una infidelidad de la joven, quien habría mantenido una relación amorosa con el actor Gonzalo Heredia mientras grababan la novela Argentina, tierra de amor y venganza.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Después de eso, se supo que Carolina Pampita Ardohain decidió postergar su regreso a la TV en su programa por Net TV, y de hecho suspendió las nuevas grabaciones del magazine que conduce. Además, eso no fue todo. Como muestra de apoyo a su ex, y padre de sus hijos, también hasta recibió una llamada teléfonica del chileno, a quien consoló durante un rato largo por el escándalo que vive con la China.

Sin embargo, eso no fue todo. Esta crisis con Icardi le sirvió a Wanda para acercarse a Maxi López, quien cuando se enteró lo que había pasado, le ofreció toda su ayuda a la rubia, y hasta tomó la decisión de llevarse unos días a los chicos, por lo que arribó a París para estar cerca de ellos y mantenerlos al margen de la situación.

De hecho, desde hace ya unos días sube a sus historias de Instagram diferentes videos con los tres chicos, donde se los ve cocinando, jugando a las cartas, saliendo del colegio y también en sus entrenamientos de fútbol. Aún así, lo que más llamó la atención es que el futbolista grabó el momento en que retiraba a los chicos de la escuela, y ahí se puede ver que además pasó a buscar a Francesca y a Isabella, las hijas que Mauro y Wanda tuvieron.

Más allá de este acercamiento, lo cierto es que quien decidió romper el silencio en medio del escándalo fue Icardi, con varias publicaciones que subió a su Instagram con mensajes dedicados a Wanda. "Abrazame fuerte y no me sueltes nunca", escribió junto a una foto en la que posa feliz junto a su esposa.

También subió una historia donde muestra que está en París junto a la madre de sus hijos, aunque Nara no respondió a ninguno de los dos posteos, lo que da a entender que las cosas no están para nada bien. De hecho, este miércoles ella misma contó en Los Ángeles de la Mañana que no perdonó a su marido, y que vive un momento de mucha angustia por todas las cosas que se dicen en los medios de comunicación