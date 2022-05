El día que Canosa elogió a la estilista de Milei, acusada de ofrecer tratamientos truchos

Una vez más, Viviana Canosa se encuentra en el centro de la polémica. Después de que el ahora imputado por estafas Leonardo Cositorto reconociera que le había pagado a la conductora entre $250.000 y $500.000 para promocionar la empresa que ahora investiga la Justicia, en las últimas horas el nombre de Lilia Lemoine volvió a complicar a Canosa. ¿El motivo? La estilista de Javier Milei, acusada de promocionar un tratamiento láser para aclarar el color de los ojos que dejó ciegas a varias personas, estuvo la semana pasada en el programa de Viviana y recibió más de un elogio y piropo por parte de la conductora.

La semana pasada, el diputado nacional volvió a visitar a Canosa en su programa. Atenta a su constante necesidad de criticar al presidente Alberto Fernández, Viviana defendió el "look" de Milei y disparó: "¿Sabés lo que me pasa? A Alberto Fernández nadie le dice que es impresentable con ese pelo que le crece. Es Alberto el antiguo, se viste mal, tiene el pelo siempre largo. Les molestan las patillas de Milei y tenemos un presidente impresentable".

"Quien me corta el pelo y se encarga de cortarme las patillas es Lilia", aclaró de inmediato el diputado, dándole pie a la conductora para que la invitara a sumarse al piso. "Vení, bombona. Contá, contá. Es una genia", fueron las palabras con las que la presentó, al tiempo que sumó: "Es una diosa".

Y como Lilia es una celebridad en el mundo del cosplay, amante de los personajes de Marvel y los comics, el diputado agregó: "Yo creo que mi look lo acomoda al look de Wolverine". "Pero vos no sos peluquera", le espetó de inmediato la conductora. "Mi mamá era estilista", aclaró ella. "Ah, claro; cierto que vos me contaste, vos me contaste", reconoció Canosa, confirmando así que mantiene un vínculo con la polémica asistente de Milei.

Después de explicar el look del diputado y el porqué de sus "emblemáticas patillas", Canosa celebró que Milei (quien llegó incluso a negar la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la Argentina, dato certificado por todas las entidades oficiales) tuviera "tantas" mujeres en su equipo: "Al final es cero machirulo".

"Gracias bombona, ¿cuándo le toca la nueva cortada?", le preguntó la conductora, ya invitándola a retirarse del piso. "Gracias bombona, siempre un placer. Gracias, mi amor. Ella se parece a mí, es como mi versión joven", cerró Canosa.