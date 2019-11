EXCLUSIVO | El día que Claudia dijo basta: qué disparó el drástico cambio contra Diego Maradona

Cruces, acusaciones, peleas públicas y privadas; el círculo íntimo de la familia Maradona volvió a quedar en el centro de la escena luego del nuevo enfrentamiento entre Diego y una de sus hijas, Giannina, que motivó que su ex mujer, Claudia Villafañe, saliera ayer con los tapones de punta. Lo que pocos conocen es la historia detrás este nuevo escándalo, la génesis de la nueva pelea en el seno de la familia tuvo su epicentro en el festejo del cumpleaños de Diego el sábado pasado.

El técnico de Gimnasia cumplió 59 años el 30 de octubre y decidió festejarlo con un fiestón en la casa que alquila en el country de Bella Vista. Allí invitó a sus hijas, amigos y hasta miembros del plantel del Lobo que esa tarde en Rosario se impuso 4-0 sobre Newells. Incluso hubo allegados al astro del fútbol que viajaron desde Italia y Venezuela para asistir al festejo.

La escena que detonó todo

Cuando llegó Giannina junto al ex futbolista Daniel Osvaldo, Diego ya se había ido a dormir. Cuando ella va a la habitación a saludarlo es cuando lo ve en un estado de salud que la preocupó y por eso escribió esa serie de posteos en Instagram que generó polémica. En ellos ella acusó indirectamente a Rocio Oliva de querer matar a su padre.

"No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta", expresó la hija del astro. "No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias".

El tiro por elevación hizo que Diego tuviera que publicar un video en sus redes sociales en donde manifestó que estaba “más vivo que nunca” y que no tenía pensado dejarle herencia alguna a sus hijas. "¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar", sentenció con dureza. "Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias".

En efecto, la cruda postal que vio Gianinna durante el festejo de cumpleaños de su padre fue el primer disparador de la interna familiar. Pero no fue hasta que Claudia vio el video de Diego que las cosas se fueron de las manos. "Cruzó un límite", advierten a BigBang desde el entorno. "Hasta ahora, Claudia venía manteniendo un absoluto perfil bajo, pese a la batería de causas y agresiones que sufrió por parte de Diego. Pero el video marcó un antes y un después. Eso es lo que explica el cambio en el tono de Claudia. Ella misma lo dice: 'Voy a salir a defender a mis hijas con uñas y dientes'. Los departamentos, las camisetas, Taiana, todo eso es un plano súper menor. Ella está por encima de eso desde hace tiempo".

Las coincidencias hicieron que 48 horas después de que inició el escándalo se lleve a cabo una de las audiencias de la causa que le inició Diego a Claudia por su patrimonio y la compra de departamentos que quedaron a nombre de las hijas de Diego. Después de aclarar que no podía dar mayores precisiones sobre la causa judicial, destacó: "¿Qué quieren que les diga si nunca se presenta? A mí lo que me enoja es que él hable así de una hija, de cualquier hija. Voy a salir a defenderlas con uñas y dientes", amenazó, al tiempo que chicaneó: "disfruto de mis nietos diariamente y eso es lo que me importa".

Antes de hablar antes las cámaras ya había adelantado el tono en el que se desarrollaría todo en Tribunales. "Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana (por hoy) para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste. Nada más para decir. Nos vemos mañana", disparó Claudia desde su cuenta de Instagram.

Y cuando se pensaba que el escándalo iba a empezaba aflojar, Rocío Oliva salió a la carga contra Claudia, Giannina y Dalma. “Que vengan y se ocupen de su padre 24 horas por 48 (sic), pero que se tomen el tema en serio. No que lo pongan en las redes sociales. Si me pasa a mí, y no me gustó cómo lo vi, me quedo a dormir y se lo digo a la mañana siguiente. Gianinna genera este conflicto porque las cosas se solucionan puertas para adentro”, aseguró entrevistada en el programa de Pamela David.

“A mí que no me meta, no me puede echar la culpa. Es un hombre de 60 años que está lúcido y decide por él. Yo no estoy las 24 horas con Diego para decirle lo que tiene que hacer. Yo no manejo su vida. Él es dueño de su vida. No conozco a nadie que le maneje la vida por un control remoto”, continuó Rocío manifestando su bronca con Gianinna e intentando dejar en claro que Maradona está bien de salud. “Se levanta a las 8 de la mañana para ir al entrenamiento; un hombre que está mal, como dicen, no hace eso, ni vuelve a su casa a almorzar”, agregó. ¿Habrá paz en la familia Maradona?