El día que Jana conoció a Diego: la conmovedora lucha de la hija menor de Maradona

Jana supo que era una Maradona casi desde el día uno. Sin embargo, le costó 18 años poder ser reconocida por su padre, Diego, lo que igualmente no le impidió lograr tener un buen vínculo con él ya de adultos, cuando compartieron muchos momentos que seguramente quedarán grabados en la memoria de la joven.

Jana Maradona conoció a su padre cuando tenía 18 años.

El 4 de abril de 1996 llegó a este mundo Jana, quien nació fruto de la relación de Valeria Sabalain con el ex futbolista. “Siempre lo supe, no es que mi mamá un día me dijo: tu papá es Maradona”, aseguró hace poco la joven en una nota que brindó para Infobae por el cumpleaños número 60 del "Diez".

Cuando tenía 15 años, Jana se dio cuenta que las personas no son inmortales, y eso le hizo reflexionar acerca de la posibilidad de conocer a su padre, a quien hasta ese momento nunca había visto.

Acompañada por su madre, tomó la decisión de contactar a un abogado para que la ayudara a poder llegar hasta Diego, y a pesar de que le escribió cartas y habló con gente del entorno del ex deportista, la realidad es que el encuentro parecía imposible.

Sin embargo, en 2014 una periodista la llamó para avisarle que tenía el dato de que Maradona estaba en un gimnasio de Las Cañitas, y casi sin dudarlo se presentó en la recepción del lugar, donde pidió que llamaran a Diego porque su hija quería conocerlo.

La joven convivió con su papá en Dubai.

“Cuando pasamos, se abrazaron con mi mamá y lloraron. Fue todo muy emotivo. A mí me abrazó y me pidió perdón. Sinceramente, fue re sanador. Lo primero que me dijo es ‘perdoname’, le pedía perdón a mi mamá. Ahí nos sentamos, me preguntó mi nombre, cuántos años tenía y después la de las preguntas fui yo”, contó.

A partir de ese día, Jana empezó a formar parte de la vida de Diego, aunque el primer pedido que la joven tuvo para con él fue muy claro: quería conocer a Don Diego, su abuelo.

"Pelusa" no sólo cumplió con el pedido de la presentación formal, sino que ese mismo año invitó a su hija a que pasara la Navidad y el Año Nuevo junto a él, cosa que ella aceptó.

El primer pedido de Jana fue conocer a Don Diego.

"De pronto pasé a tener una familia súper numerosa, con miles de tíos y primos. Fue hermoso pasar las fiestas con ellos porque me contaron mil anécdotas", admitió Jana en una entrevista que brindó para el diario Muy.

En 2015, la joven ya tenía 18 años, y estudiaba por aquel entonces Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con un promedio excelente. Aún así, decidió dejar la carrera por un tiempo, después de que su papá la invitara a vivir con el en Dubai, donde por aquel entonces Maradona se destacaba como técnico del Fujairah de Emiratos Árabes Unidos.

El 27 de enero de 2015, Diego tuvo el deseo de invitar a su hija a que viviera con él, y cuando finalmente ella aceptó, primero se encontraron en Caracas, Venezuela, y luego se trasladado hasta Dubai junto a Rocío Oliva.

"Él me dijo que no reconocerme fue un error del pasado, y ahora que lo conozco, estar con mi papá me completa mucho más que cualquier rencor", aseguró hace años Jana.

Como cualquier chica de su edad, Jana ama maquillarse y disfruta de posar para las cámaras. Además, le encanta viajar, y suele mostrarse en sus redes sociales como una defensora de la legalización de la interrupción del embarazo.

Según contó en varias oportunidades de manera pública, lo que más le gustaba de su papá es que nunca perdía la humildad, y mucho menos se olvidaba de dónde había salido.

"Aprendo tanto de vos que no llego a describir los momentos. Aprendo sobre disciplina cuando no tenés ganas y querés estar acostadito e igual te levantas a entrenar y lo das todo y te enfocás en estar bien. Aprendo sobre el amor para siempre cuando me pedís a mi y a todos que siempre mantengamos prendidas las velitas a los abuelos para que nos guíen. Aprendo sobre humildad cuando tenés el mundo amándote y cada persona te dice que fuiste sos y serás el más grande y vos contestas con una sonrisa inmensa agradecido y devolviéndoles el halago", escribió el mes pasado Jana, cuando el "Diez" cumplió años.