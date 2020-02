El día que Karina Jelinek no reconoció a Luis Miguel por robarse una banana y qué dijo de Fariña

Como anfitriona en Divina comida, Karina Jelinek recibió en su casa en Nordelta a Silvina Luna, Gabriel Schultz, Mariano Peluffo y Fernando Carlos. Y allí, ofreció nuevas reflexiones sobre su fracaso matrimonial con Leonardo Fariña.

Así, la modelo aseguró que le gustaría volverse a casar. "Tené más cuidado", le aconsejó Schultz. "No hace falta que me lo digas, ya lo sé", reconoció Jelinek. "De cada situación que te va pasando en la vida vas aprendiendo, por eso entendés por qué te pasó eso. Te puedo decir que si se me presenta una situación estaría mejor, más madura".

La cordobesa, sin embargo, aseguró que no se arrepiente de su boda con Fariña y que tampoco pretende victimizarse. "Es una experiencia más y son etapas de tu vida", reflexionó. "Si me tengo que volver a casar, me casaría feliz y contenta".

"Soy Luismi"

Durante la cena, Jelinek también recordó un particular encuentro con Luis Miguel en el que no reconoció al mexicano. De acuerdo a su relato, se estaba "robando una banana de un hotel" cuando un hombre la tomó por la cintura.

"Me dice '¿cómo estás, KJ?'", recordó Karina, ante lo cual la modelo le preguntó abiertamente quién era. "Soy Luismi ¿No me reconoces?", contestó el cantante pero ella siguió sin creerle y le pidió una prueba sobre su identidad. Fue allí cuando Luis Miguel describió con detalle uno de los tatuajes de la modelo y despejó sus dudas.