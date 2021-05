El día que Luis Miguel intentó conquistar a una famosa argentina y recibió una catarata de insultos

El historial amoroso de Luis Miguel es muy extenso. Sin dudas, el mexicano supo enamorar y enamorarse a lo largo de sus 51 años. Durante su juventud estuvo de novio con la fotógrafa Mariana Yazbek, con la actriz Lucía Méndez y con Stephanie Salas, la madre de Michelle, su primera hija.

Otras mujeres que fueron parte de la vida del artista fueron Daisy Fuentes, Mariah Carey, Aracely Arámbula y Mollie Gould. Pero hay muchas más que jamás fueron reveladas como parejas públicas del cantante, que en 2019 y 2021 relató su historia en su propia serie.

En Argentina hay varias mujeres que afirmaron mantener romances con Luismi. Una de ellas fue Luciana Salazar, que afirmó en una nota: "Lo que pasó con él lo dejaré algún día para un libro…Yo lo conocí y me basta con eso, porque más allá de que me gustaba físicamente también me gustaba como artista. Es un caballero, bien mexicano. Y ellos tienen esa cosa que se perdió un poco acá".

Por otro lado, Karina Jelinek también contó que estuvo muy cerca del Rey Sol. “Nos pasamos los números de teléfono porque yo había perdido el suyo hacía varios años. Lo agendé como Luis M y una flor… Al otro día me dijo de vernos en la barra del hotel a tomar un aperitivo y llegué cuarenta minutos más tarde, pero él todavía me estaba esperando", relató Karina.

Pero hay más. Andrea Estevez y Sandra Villarruel también afirmaron que enamoraron al cantante. "La pasamos bárbaro, me quedé a dormir con él y al otro día me dice: '¿Venís al concierto?'. Cuando llego al teatro, me hace pasar al camarín y vi el recital tras bambalinas. Estuvimos cuatro días juntos. Si yo no me hubiese ido a Perú, esto seguía. La segunda noche, después de la cena, vamos al hotel y me dice: 'Yo quiero estar contigo'", dijo Sandra.

Ahora se sumó otra compatriota a la lista. Pero, a diferencia de las otras, ella se negó a salir con Luismi. En una entrevista en Flor de Equipo, fue Marley quien comenzó a contar la anécdota que vínculo a la modelo en cuestión con el astro.

“Quiero que cuente aquella vez con Luis Miguel. Cuando él venía a la Argentina me llamaba por teléfono y generalmente yo pasaba todo el día con él. Estaba el hermano de él y almorzábamos, merendábamos, cenábamos. Él se quedó diez días y todas las noches armábamos cosas para hacer”, relató Marley, con un video grabado. Mientras tanto, la chica en cuestión, miraba la nota desde le piso.

“Él quería aprender a bailar tango. La llevé y también a otra famosa, una morocha que no voy a nombrar por no sé si quiere ser nombrada. A él le gustó ella, no la morocha. Pero ella le cortó el rostro porque había ido a bailar un tango y no le importaba más que eso”, recordó el conductor.

Pero El Sol no se rindió. ¿Quién era la chica en cuestión? Noelia Marzol. “Después Luis Miguel me pidió el teléfono de Noelia, yo se lo paso y ella pensó que era una cargada mía. Unos días después la llama desde Estados Unidos y ella lo maltrata pensando que era yo. Le dijo de todo. Después ella me llama y me dice: ‘Cortala con tus llamados y tus bromas’. Era Luis Miguel de verdad y la bestia le dijo cualquier barbaridad”, comentó Marley.

Cuando el video terminó, Noelia que atraviesa la semana 36 de embarazo, completó la historia: “Yo era muy joven y recién arrancaba a trabajar. Pasaron 20 años, si hubiera estado con él lo podría decir, pero no. Yo recién comenzaba y él ya casi era ‘Luis Miguel, el antiguo’”.

Y agregó: “Cuando Marley me invitó yo estaba reexcitada. Imaginate que te dicen de ir a comer con Madonna. Vamos con cualquier artista internacional. Me divertí mucho, pero él quiso entablar. Él quería algo más íntimo y a mí no me daba para tanto”.

Pero el remate fue la más gracioso. “Sé que él le pidió mi teléfono a Marley, me empezó a escribir y de hecho con Marley matamos a una abuela. Me invitó a un lugar, yo no quise ir y le terminé diciendo que no porque mi abuela había fallecido”. Y agregó: “Un día me suena el celular y me dice que era Luis Miguel. No le creí. Le dije de todo y no me llamó más. Al final no era un chiste de Marley”.