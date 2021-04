El día que Nazarena Vélez se chapó a Luis Miguel y el cantante le ofreció "algo más"

El estreno de la nueva temporada de la serie de Luis Miguel revivió algunos de los romances del cantante con figuras de Argentina. Anoche en Los Mammones, Nazarena Vélez estuvo como invitada y, gracias a las preguntas del conductor, contó que muchos años atrás se besó con el cantante.

Fiel a su estilo, Mammón sacó a relucir a sangre fría un dato bastante escondido: “No te has privado de chaparte a Luis Miguel”. La ex vedette sonrió dándole la razón, y explicó cómo fue que se dio la situación.

"Me enteré por una amiga que había una cena en el Sheraton y le dije que iba a ir. Me dijo que no podía y fui igual. Quería un autógrafo, a mí me encantaba él. A mí lo que me pasó es que de verdad fui por un autógrafo, y cuando se dio la situación para otra cosa, dije que no”.

Nazarena recordó que era muy jovencita en ese momento y que era bastante reservada: “Era muy pendeja, muy bolu... Soy muy estructurada y tímida en el sexo. A los 22, cuando me separo del papá de Barbie, es cuando lo conozco a Luis Miguel. Yo estaba con un enterito y el resto de las chicas estaban con minifaldas ajustadas. Me trataron muy mal ellas, porque él me hablaba mucho a mí”.

La cena, recordó la invitada, tenía el aspecto de ser más hot. Cuando Luis Miguel le propuso ir a tomar un champagne, ella aceptó y se dieron unos besos que no pasaron a mayores: “En esa época las cosas eran diferentes. A mí me criaron con mucha culpa por el sexo, entonces no me animé”.

El cantante no insistió y se encargó de que Nazarena llegara bien a su casa: “Tenía mucha seguridad, una de esas personas me llevó hasta Quilmes, a mi casa. Los mandó a que me lleven con el chofer. A las otras chicas también, un caballero”.