El día que Silvina Luna acorraló a Ventura por el libro de Lotocki, las pruebas y el "hay tongo"

Corría julio del 2022. Habían pasado sólo dos meses de la abrupta salida de Silvina Luna del reality El hotel de los famosos, producto de las secuelas que le dejó en su cuerpo la mala praxis ejercida por Aníbal Lotocki; y otros cuatro desde que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 finalmente condenara a cuatro años de prisión al falso cirujano plástico. Para ese entonces, Luis Ventura ya había blanqueado que trabajaba en un libro para contar la versión de los hechos del condenado y acusaba a las cuatro víctimas de haber tergiversado en los medios todo lo que sucedió durante los seis meses de juicio oral.

Luna se enteró a través de Gabriela Trenchi, quien también participó de la denuncia que culminó con la condena a Lotocki, que Ventura tenía pensado escribir un libro para "limpiar la imagen pública" del condenado. "Me llamó Gaby Trenchi y me contó. Ella estaba muy enojada. Claramente, hay un acuerdo, tongo o amistad de él con Lotocki. Si no, no le veo otra", expuso la ex Gran Hermano, en su paso por el ciclo LAM.

"La verdad es que después de todo lo que he pasado y sigo pasando, que es de público conocimiento, tengo la energía puesta en mí, en mi sanación. No voy a perder energía en inventos y en cosas que no son probables, porque esto ya pasó por la Justicia y ya fue condenado a cuatro años de cárcel", explicaba en ese momento la modelo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego, Luna reconoció que a ella también la condena le dejó un sabor a poco, aunque reconoció: "Me hubiera gustado que fueran muchísimos años más, pero en un país como en el que estamos y en donde comprobar la mala praxis es muy difícil, siento que por lo menos se escuchó y las pruebas que entregamos fueron suficientes. La condena es condena y se comprobó que lo que puso y lo que hizo fue dañino. Lo que me cuentan de Ventura no tiene ni pies, ni cabeza".

Las cámaras del ciclo de De Brito fueron a buscar la respuesta de Ventura, quien no sólo ratificó sus dichos, sino que la amenazó con contar historias de su vida privada. Cabe recordar que, para ese entonces, la modelo acababa de salir de una internación de casi un mes, producto de otra de las desestabilizaciones causadas por la probada mala praxis de Lotocki.

"No sé por qué se adjudica ella lo que voy a hacer como libro. Lo que hablé es que me iba a meter en los expedientes (del juicio). ¿Qué tiene que ver Lotocki con los expedientes? Me voy a meter a ver qué dicen los expedientes. Recibí como siete mensajes apretándome, diciendo que yo recibía sobres y plata por parte de Lotocki", se defendió el periodista.

Luego, Ventura sostuvo que había tenido acceso a las declaraciones de las víctimas durante el juicio y que le hacían ruido las mismas. "No es lo que declararon en televisión, eh. Se agarran y se aferran a lo mejor queríendome quitar credibilidad a lo mejor porque hay sangre en el ojo. Bueno, tengo maneras de decir dónde hay entongues", disparó el periodista, al tiempo que amenazó: "Silvina Luna lo sabe mejor que ninguna".

"Ella sabe. Hasta tuve la dignidad y la honestidad de devolverle un dinero que ella estaba pagando de más. En aquel momento eran 25 mil pesos. En aquel momento eran 25 mil pesos. Algún día lo cuento y listo, no tengo problema. Dinero, hablamos de dinero. En ese momento, ella sí buscó un entongue, yo no. Lo dejo ahí", insistió Ventura.

El periodista luego se refirió a las cuatro víctimas que llevaron a la Justicia al falso cirujano. "¿Por qué no dejan que actúe la Justicia? ¿Para qué van a la Justicia y para qué denuncian en la Justicia si no creen en ella? Esperen: ahora hay un fallo en primera instancia. No les conforma el fallo y siguen insistiendo. Muchachos, hay una verdad: vayan y revisen las historias clínicas, lo que dijeron y lo que reza en las historias clínicas. Porque los peritos fueron ahí. Los jueces fueron ahí. ¿Qué me vienen a reclamar a mí?".

Confrontado ante la existencia de la condena -basada precisamente en las pericias y las pruebas incorporadas al juicio-, Ventura resistió y anticipó una eventual revocación en Casación; la actual estrategia legal del falso cirujano plástico. "Yo le creo a la Justicia. Que (Luna) ratifique después de la apelación a ver si sigue la misma sentencia", remató el periodista.

Días antes, la modelo ya se había anticipado en el piso de LAM al ataque del periodista y explicó la prueba clave que presentó durante el juicio. "Él dijo que lo que yo tenía era un problema de salud preexistente. Tengo un estudio que me avala, que fue presentado ante la Justicia y que me lo hice un año antes de la operación en la Fundación Favaloro; esos estudios que te hacen de todo. Me dio todo perfecto. Llegué sana y me fui así. Así que me tiene sin cuidado lo que escriba en ese libro".