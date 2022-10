El día que Susana criticó a "las mujeres que no perdonan" y Wanda la mandó a fritar churros

Mediados de septiembre de 2017. Mauro Icardi todavía ostentaba la capitanía del Inter y se preparaba, junto a Wanda, para celebrar en octubre el primer cumpleaños de Isabella, la menor del clan. Por ese entonces, los "Icardi" proyectaban la postal de la "familia ensamblada perfecta" y, atenta a la sorpresiva convocatoria que el delantero había recibido para sumarse a la Selección argentina, la empresaria decidió iniciar el "operativo conozcan a Mauro en Argentina".

Contó con la ayuda de Susana Giménez para llevarlo adelante. La diva de los teléfonos no lo dudó, se tomó un avión junto a su producción y partió rumbo a Milán para grabar un especial de tres días con Wanda. ¿La frutilla del postre, por fuera del paso de las rubias por el entrenamiento del Inter? Un asado final elaborado por el propio Icardi en el balcón terraza del lujoso penthouse al que se mudaron tras el nacimiento de Francesca.

El objetivo fue claro: mostrar una cara más humana de Icardi, poco querido en la Argentina por la famosa "icardeada" a Maxi López. Y, así, la propia Wanda se encargó de improvisar una extraña versión de su divorcio con López y el inicio del noviazgo con Icardi. Los números no cerraron, ni cierran al día de hoy; pero Susana le perdonó (o tal vez no se percató) de las fallidas matemáticas que volcó en su "versión de los hechos".

Durante el especial, Wanda presentó a Mauro como "el marido ideal". "Está todo el tiempo pendiente de los chicos, juega con ellos; les dedica un montón de tiempo y ama a los varones, aunque no son suyos. Vive haciendo todas las cosas de la casa, colgando cortinas; no para un minuto. Además cocina y se las ingenió para conseguir carne argentina acá", destacaba la rubia.

Sentada en la cabecera de la mesa, Susana no titubeó a la hora de regalarle una lluvia de elogios a Icardi y aprovechó para preguntarle si sus compañeros de equipo eran infieles. "¡Eso no te lo va a decir, Susana!", salvó Wanda de inmediato. "Ella siempre me dice, que los jugadores de fútbol son medio...", arrancó Icardi, aunque no pudo terminar su frase.

Wanda: "Soy medio quema coco"

"Soy medio quema coco" Susana: "¿Con qué? ¿Con los celos?"

"¿Con qué? ¿Con los celos?" Wanda: "No, soy más realista. No digo: 'Para toda la vida'; digo: 'Ojalá nunca te... nunca nos pase nada'. No se sabe"

"No, soy más realista. No digo: 'Para toda la vida'; digo: 'Ojalá nunca te... nunca nos pase nada'. No se sabe" Susana: "Pero a ustedes no les va a pasar. Hay parejas y parejas. Uno conoce parejas que se han amado toda la vida y son fantásticas"

"Pero a ustedes no les va a pasar. Hay parejas y parejas. Uno conoce parejas que se han amado toda la vida y son fantásticas" Wanda: "Sí, obvio"

Mientras que Icardi seguía el diálogo en silencio, Susana se refirió a las "nuevas mujeres" que no "pelean" por las relaciones y que se "separan por nada". Sí, con el diario del lunes, podemos decir que el análisis de Su fue casi una premonición.

Susana: "Ahora, hay algo que las mujeres no aguantan. Si no les gusta se divorcian al mes. Se van. Es una cosa rarísima, antes se aguantaba mucho más".

"Ahora, hay algo que las mujeres no aguantan. Si no les gusta se divorcian al mes. Se van. Es una cosa rarísima, antes se aguantaba mucho más". Wanda: "Ah, me sorprendés o también cambiaste mucho. Vos tampoco aguantás mucho"

"Ah, me sorprendés o también cambiaste mucho. Vos tampoco aguantás mucho" Susana: "No, pero yo aguanté. Estuve muchos años con cada una de mis parejas"

"No, pero yo aguanté. Estuve muchos años con cada una de mis parejas" Wanda: "Sos duradera"

"Sos duradera" Susana: "Sí, por supuesto. Pero acá veo mucho amor, sobre todo con los chicos"

El siguiente especial que la diva de los teléfonos y Wanda volverían a grabar juntas llegaría recién el año pasado, después de que la propia empresaria hizo público el affaire que su marido mantuvo en París con Eugenia "la China" Suárez.