El día que Susana le anticipó a Wanda los cuernos de Icardi: la reacción de Mauro

En septiembre del 2017, después de que Jorge Sampaoli lo volviera a convocar a la Selección pese a la resistencia que generaba no sólo dentro del equipo sino también con la hinchada, Mauro Icardi participó del especial televisivo que Wanda Nara coordinó con Susana Giménez para "presentarlo" ante los argentinos. Se trató de un intento de lavado de imagen después de que el por entonces capitán del Inter se ganara el mote de "roba mujeres" por el escándalo con Maxi López.

En el especial televisivo, Susana se encargó de destacar una y otra vez el rol activo de Icardi en la vida de los hijos de la empresaria. "Ya no quedan hombres así, Wanda", le espetó en más de una oportunidad a la empresaria, quien colaboró para presentar al futbolista como el "marido ideal".

Por ese entonces, Wanda y Mauro llevaban tres años casados y cuatro en pareja. Acababa de nacer la menor del clan, Isabella; y la pequeña Francesca tenía sólo dos. "Es increíble todo lo que Mauro hizo por vos y por tus hijos. Eso es amor. Eso no lo hace cualquiera. No puedo creer que haya tenido la valentía de sentarlo al amigo y decirle: 'Me enamoré de tu mujer'", fue uno de los elogios de la conductora, que ofició de pie para que Nara diera su versión de cómo comenzó la relación con su marido.

Después de aclarar que al momento de intimar con Icardi llevaba más de un año separada del padre de sus hijos mayores, Susana y Wanda hablaron de la pasión en las relaciones y de cómo se pueden sostener en el tiempo. En ese momento, la conductora le tiró un dato que hoy cobra otra relevancia: "La pasión dura sólo ocho años".

Se ve que el comentario de Susana quedó marcado a fuego en la cabeza de Nara quien por la noche, cuando Icardi preparaba un asado en la terraza del penthouse de la pareja en Milán, no dudó en poner la teoría de la conductora sobre la mesa para ver qué pensaba su marido, de por entonces 24 años.

"Hoy medio que (Susana) me la bajó cuando me dijo que dura, ¿cuánto? ¿Ocho años la pasión?", disparó Wanda desde la mesa. "¡Ay, no! Pero estábamos hablando. No le cuentes lo que hablamos entre mujeres", resistió la conductora, al tiempo que Nara redobló la apuesta: "Me interesa ver qué opina".

Susana empezó a remarla. "Bueno, la pasión; qué se yo. El amor dura toda la vida por ahí", aseguró Susana. Atenta a la respuesta, Wanda la picanteó: "Quiero saber con quién te dura el amor toda la vida. Te enterraste sola". "No tuve esa suerte o no. Hay gente que le gusta ser libre, estar sola. Yo estoy feliz, lo importante es ser feliz porque pasa todo tan rápido", sumó la diva.

"Eso es lo que yo siempre le digo a ella", aportó un tímido Icardi, quien sumó: "Siempre le digo que lo importante es ser felices. Que hoy estamos juntos y que tenemos una hermosa familia. Ella me dice: 'No, pero viste... los jugadores, cómo son'". En ese momento, Wanda reconoció: "Soy medio quema coco. Soy más realista, no digo para toda la vida. Digo: 'Ojalá que nunca nos pase nada', porque no se sabe".

Desde la cabecera, Susana vaticinó: "No, bueno; pero nunca les va a pasar. Hay parejas y parejas. Uno conoce parejas que se han amado toda la vida y son fantásticas. Pero ahora la mujer no aguanta mucho, a la primera se va, se divorcia. Antes se aguantaba más".

Pasaron cuatro años desde esa entrevista y, tal y como vaticinó Susana, se cumplió la profecía de los "terribles ocho". En efecto, Wanda e Icardi celebraron sus ocho años de relación el mismo año en el que la empresaria descubrió la infidelidad de su marido con Eugenia "la China" Suárez.