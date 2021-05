El día que una niñera desvalijó a "Pampita": Bautista Vicuña reveló el robo que sufrió su mamá

Una más y van. Al extenso y siempre polémico prontuario de Carolina "Pampita" Ardohain con los empleados que trabajan en su casa se le suma una nueva denuncia realizada por Bautista Vicuña, el hijo mayor de la modelo y de Benjamín Vicuña. Según reveló el adolescente de 13 años en la red social Twitch, una niñera desvalijó a la modelo e intentó robarles hasta la caja fuerte.

Bautista reveló la anécdota después de que uno de los chicos presentes durante el live le preguntó si alguna vez había llegado a su casa y se había encontrado con un robo. Relajado, el adolescente aseguró: "Sí, una vez volvimos de una comida en la que se había quedado la niñera sola en la casa. Mi mamá tenía el lugar donde guardaba la ropa con una puerta con llave y la cerró. Cuando llegamos, estaba rota la puerta".

Pero eso no fue todo. Dentro del vestidor, "Pampita" también tenía una caja fuerte. "La niñera no la abrió, sino que se la llevó entera y se llevó también mi Play dos. Lo gracioso fue que la niñera se llevó la caja fuerte, que no tenía nada adentro", sumó, sin darle demasiada trascendencia al episodio de inseguridad.

Esta no es la primera vez que la modelo sufre la "traición" del personal que contrata para llevar el día a día de su casa. Años atrás, cuando pocos sabían de la fuerte crisis matrimonial que atravesaba con Vicuña, la modelo apuntó contra una de sus empleadas domésticas y la acusó de haber sido quien filtró los duros audios en los que se la escucha insultar y recriminarle a su por entonces marido la cantidad de "amantes" con las que salía.

Ya en pareja con Juan "Pico" Mónaco, "Pampita" también denunció a otra niñera y la acusó de haberle robado joyas de su casa. El último episodio tuvo a Viviana Benítez, una de las últimas niñeras contratadas por la modelo -que incluso fue invitada al casamiento con Roberto García Moritán- que la acusó en los medios de comunicación -y luego elevó la denuncia a la Justicia- por "hostigamiento y maltrato".