El difícil momento de Verónica Ojeda: sin festejo de cumpleaños y con la preocupación por Diego Fernando

Ni en sus peores sueños Verónica Ojeda pensó que su cumpleaños lo tendría que pasar en el medio de una disputa judicial por la herencia de Diego Armando Maradona y conteniendo a su hijo, Diego Fernando, por la pérdida de su padre.

Ayer Ojeda “celebró” sus 43 años con sus personas más cercanas. El dato es que se trató de su primer cumpleaños, desde que conoció a Maradona, que pasa sin él. Aun cuando estaban peleados y distanciados en el peor momento de la relación entre ambos el destino hacia que para esta fecha tuvieran puntos en común.

Esto se potenció, claro está, con la llegada de Diego Fernando hace siete años. “Esos abrazos me llenan profundamente de amor”, escribió Ojeda en su último posteo de Instagram junto con una foto de ella abrazándose con su hijo y la leyenda que rezaba: “Las mejores vitaminas: A, B y C. Abrazos, besos y caricias”.

Su pareja, y también abogado de su hijo en la causa por la muerte de Maradona, Mario Baudry, contó que solamente visitó a algunos familiares y que desistió de hacer un festejo. “Fue todo muy tranquilo, no hubo festejos. Ella está dedicada de lleno a su hijo que siente mucho lo que pasa”, afirmó en declaraciones al sitio Teleshow.

Ojeda además, según relató su pareja, tiene una preocupación extra de estar todo el tiempo pendiente a que Diego Fernando no prenda la televisión o mire algún portal para que no sea más dolorosa la muerte de su padre. Es que, por le envergadura del personaje de Maradona, cuando ya pasaron dos semanas de su muerte sigue siendo uno de los principales temas de conversación no sólo en la Argentina sino en todo el mundo.

“Para Dieguito es duro, se pone triste, llora de noche. Y todo lo que le puede pasar a un nene de siete años cuando no ve a su papá y, a la vez, lo ve en cada programa cuando prende la televisión”, agregó Baudry.

En los últimos días Ojeda planteó la posibilidad de darle una mano en la casa por la filiación a Magalì Gil, la joven que sostiene que es hija biológica de Maradona y que comenzó con el litigio para demostrarlo, al ofrecer que utilicen el ADN de Diego Fernando para que pueda hacerse el test.

Esto lo reveló ayer en Intrusos el periodista Jorge Rial, que remarcó que Ojeda está dispuesta a que Dieguito Fernando brinde una muestra de material genético para determinar si es compatible con el de Magalí y así determinar si la joven es hija de Maradona.

Adrián Pallares destacó que mientras sobre Santiago Lara el entorno del Diez sospecha que no es hijo de Diego; lo contrario ocurre con Magalí Gil, quien fue dada en adopción y cuya madre reapareció hace un par de años para revelarle su origen biológico.

"Tengo entendido que hoy a la tarde en medio de esa reunión (de los herederos de Maradona salvo Diego Jr.) se ofrecería a Diego Fernando para que de él se saque la muestra de ADN", precisó Rial.

En ese contexto, Rodrigo Lussich hizo una observación sobre la determinación que habría tomado Verónica Ojeda para determinar si Magalí es hija de Maradona. Lussich señaló sobre la decisión: “Sería visto como una alta traición si Maradona estuviera vivo. Por parte de él”.